El turismo valenciano teme que los aranceles mermen la capacidad económica del viajero de EE UU

La política arancelaria de Trump empieza a trascender más allá del apartado puramente comercial. El turismo puede ser uno de los primeros sectores en ... sufrir las consecuencias de la medida. La incertidumbre sigue siendo la sensación reinante, aunque el temor ante una posible pérdida de capacidad económica del turista estadounidense empieza a sobrevolar en el sector. No es para menos, ya que los viajeros procedentes del gigante americano, que en el último año han crecido considerablemente en la ciudad de Valencia, son los que más dinero dejan diariamente durante sus estancias en la Comunitat.

La importancia de este mercado es creciente en los últimos años, especialmente en la ciudad de Valencia, donde los viajeros de EE UU supusieron un 4% de las pernoctaciones en 2023 a pesar de que el aeropuerto de Manises no dispone de conexión directa tras la pérdida del vuelo con Nueva York. Prueba de esa pujanza son los datos de los dos primeros meses del año, donde este turista ha crecido un 5,1% respecto al mismo periodo en 2024.

En el caso de la Comunitat, según los datos de la Agencia Valenciana de Turismo, 143.464 americanos visitaron la región el año pasado. Este turista representa el 1,2% del total de visitantes, por debajo de mercados como Austria o Portugal y muy lejos de los británicos, que lideran el ranking, con el 24,7% del total.

Sin embargo, este turista destaca por ser el que realiza el mayor gasto diario en la Comunitat, con 221,9 euros, frente a los 131,4 euros de media. Respecto a la estancia media, se sitúa en 9,6 días.

Asimismo, desde la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) aseguran que el estadounidense es un viajero de «alto poder adquisitivo», interesado en mayor medida por el patrimonio cultural y no tanto por el turismo de sol y playa, y que, por lo general, suele hospedarse en hoteles de alta gama.

Desde la conselleria de Turismo exponen que la cuestión que más puede afectar al sector en relación a los aranceles es el cambio en las divisas. La responsable de la conselleria, Marián Cano, reconoce que las conversaciones con aerolíneas estadounidenses persisten para tratar de abrir nuevas conexiones con el continente americano, aunque se opta por mantener la cautela.

Precisamente, las conexiones aéreas pueden jugar un papel clave en caso de que el turista estadounidense deje de viajar a la Comunitat. La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, cree que los aranceles y la recuperación de una ruta transoceánica (Air Transat comenzará a operar entre Valencia y Montreal a partir de junio) puede favorecer a la llegada de visitantes canadienses, cuyo perfil es muy similar al del viajero estadounidense.

Quien también se ha pronunciado es Exceltur, quien ha realizado una encuesta a 2.000 empresarios del sector el pasado 1 de abril (un día antes de que Trump anunciara los aranceles). Así, el 49,4% creen que las nuevas políticas mundiales podrán tener efectos negativos sobre los viajes de larga distancia hacia Europa, mientras que el 38,4% espera que esto sirva para reforzar los viajes dentro del continente. Y el 74,9% de los empresarios turísticos españoles consideran que los aranceles pueden afectar a la demanda.

Primeras cancelaciones

Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) aseguran que se está produciendo «una pérdida de atractivo en destino Estados Unidos». En ese sentido, Eva Blasco, que también es vicepresidenta de relaciones internacionales de la CEAV, confirma que ya se están produciendo las primeras cancelaciones de viajeros españoles hacia el país americano, aunque son anecdóticas y únicamente se han producido en situaciones en las que estaba incluida la devolución íntegra del dinero. «Si son con coste, no se están produciendo cancelaciones, porque evidentemente si tienes el viaje pagado, el hecho de que no te sientas cómodo no es causa de cancelación y perderías el dinero.