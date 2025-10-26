Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Melissa se convierte en «gran huracán» y enfila hacia Jamaica con vientos de 195 km/hora

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

El presidente de EE UU actúa en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:02

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que aumentará un 10% los aranceles a Canadá , un día después de que rompiera las relaciones ... comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario. Los aranceles sectoriales globales que impuso EE UU, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  2. 2 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  3. 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  4. 4 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  5. 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  6. 6 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre
  7. 7

    La dana detuvo el reloj en las casas de Tonica y Mónica
  8. 8 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
  9. 9 Valencia rinde homenaje a las víctimas de la dana tras casi un año desde la tragedia
  10. 10

    El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles