Trump confía en la Corte Suprema para poner a salvo sus gravámenes

El fallo del Tribunal de Apelaciones siembra dudas sobre los acuerdos firmados por EE UU con la Unión Europea y otros socios comerciales

Joseba Arranz

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:09

La sentencia judicial que declaró ilegales la noche del viernes la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump -aunque manteniéndolos en vigor hasta el ... 14 de octubre para dar tiempo al Gobierno a recurrir la decisión-, arroja una gran amenaza sobre la herramienta favorita del presidente de Estados Unidos para forzar cambios en el resto del mundo. Y no solo en materia económica con una vocación proteccionista, como cabría esperar, sino también para influir en la política interior o exterior de terceros países, e incluso en el ámbito judicial. Un instrumento que el magnate pretende utilizar tanto para «reequilibrar» la balanza comercial con su país, como para frenar la entrada de fentanilo o aliviar la presión judicial sobre su amigo Jair Bolsonaro por sus veleidades golpistas en Brasil.

