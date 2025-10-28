Los transportistas rompen con el Consell ante el colapso de las ITV en la Comunitat

La paciencia del sector del transporte se ha agotado. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha anunciado la salida ... de su presidente, Carlos Prades, del consejo de administración de Sitval, la empresa pública encargada de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana. La decisión supone una ruptura total con la Generalitat tras más de un año de advertencias y reclamaciones por un «colapso» del servicio que, según denuncian los transportistas, se ha agravado desde la reversión del modelo a la gestión pública.

El sector arrastra esperas que superan las ocho semanas para conseguir cita, especialmente en el caso de los vehículos pesados, un retraso que deja camiones paralizados y rutas interrumpidas. «El sistema no está preparado para atender a los vehículos industriales. No podemos seguir dependiendo de otras comunidades autónomas para un servicio básico que deberíamos tener operativo en nuestro territorio», ha declarado Prades.

La federación recuerda que las ITV valencianas sufren un déficit estructural de personal y de líneas específicas para el transporte pesado. A ello se suma la supresión de horarios adaptados, como la franja de 6:00 a 7:00 horas, y la implantación de un sistema de cita previa cerrada que, según denuncian, «no se ajusta a la operativa real del transporte profesional», especialmente en el ámbito internacional.

«Muchas estaciones no tienen siquiera infraestructura para vehículos pesados o la mantienen de forma residual. Esto obliga a los transportistas a desplazarse a estaciones en Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón, porque aquí no encuentran servicio», insiste el presidente de los transportistas valencianos.

Tarifas más caras, servicio más ineficiente

A la falta de medios se une el elevado coste del servicio. Según FVET, la Comunitat Valenciana se sitúa como la segunda comunidad más cara de España en la revisión ITV para vehículos pesados, solo por detrás de Andalucía. Pese a ello, las empresas denuncian que la prestación es deficiente y carece de criterios técnicos adecuados para revisar correctamente los vehículos industriales, como las pruebas de frenado en carga.

«Pagamos más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz, más lento y que genera incertidumbre. No se puede exigir cumplimiento a un sector si no se garantiza un acceso ágil al sistema», lamenta el presidente de la federación.

Un modelo «irreal» y una ruptura anunciada

La organización acusa al Consell de haber ignorado durante meses las advertencias del sector, que considera que la reversión a la gestión pública «no ha resuelto los problemas heredados ni ha mejorado el servicio». Desde la federación recuerdan que ya han presentado propuestas técnicas y reuniones con responsables de la Administración sin que se haya adoptado ninguna medida concreta para aliviar la situación.

«Cada semana se paralizan vehículos por no poder pasar la revisión técnica, lo que implica perjuicios económicos, retrasos en las rutas y exposición a sanciones», advierten.

FVET exige una reforma del sistema y un modelo «realista»

La federación plantea que el actual modelo de ITV en la Comunitat Valenciana debe reformarse en profundidad para adaptarse a la realidad del transporte profesional. Propone tomar como referencia los sistemas de gestión privada o mixta de comunidades vecinas como Murcia o Castilla-La Mancha, donde la concesión de estaciones ha permitido una mayor agilidad, ampliación horaria y disponibilidad para vehículos industriales.

«La situación actual demuestra que la reversión no ha funcionado. Es urgente adoptar un modelo operativo, con más líneas, personal y horarios adaptados, que garantice la continuidad del transporte y la seguridad en carretera», concluye FVET.