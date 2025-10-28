Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de Carlos Prades, presidente de FVET LP

Los transportistas rompen con el Consell ante el colapso de las ITV en la Comunitat

El presidente de la patronal abandona la directiva de Sitval y exige un cambio de modelo por falta de citas, escasez de líneas especializadas y horarios inadecuados

Kike Cervera

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 13:34

Comenta

La paciencia del sector del transporte se ha agotado. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha anunciado la salida ... de su presidente, Carlos Prades, del consejo de administración de Sitval, la empresa pública encargada de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana. La decisión supone una ruptura total con la Generalitat tras más de un año de advertencias y reclamaciones por un «colapso» del servicio que, según denuncian los transportistas, se ha agravado desde la reversión del modelo a la gestión pública.

