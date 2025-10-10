La ralentización en la contratación impide que las nuevas ITV valencianas empiecen a funcionar

La falta de personal reabre el debate sobre la gestión de las ITV valencianas. Si en 2024 el déficit de trabajadores desató el caos ... en las estaciones de la Comunitat, provocando largas colas en la mayoría de ellas, este año está impidiendo la puesta en marcha de las nuevas instalaciones diseñadas por Sitval, empresa pública responsable de la gestión, para aliviar y mejorar el servicio.

La problemática en esta ocasión tiene que ver con la ralentización del proceso de contratación de 73 trabajadores, según explica UGT, que ha impedido que las estaciones de Segorbe y Onda puedan comenzar a ofrecer servicio a los conductores. El sindicato denuncia la paralización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Sitval, que contemplaba 73 plazas fijas y la creación de una nueva bolsa de empleo que sustituía a la anterior. Sin embargo, desde la conselleria de Industria niegan que el proceso para gestionar la contratación de personal se haya paralizado y aseguran que la OPE «sigue su curso y se tramitará en breve».

La versión ofrecida por el gobierno valenciano no termina de convencer a uno de los sindicatos que mayor representación tiene entre la plantilla de las estaciones de ITV valencianas. De hecho, UGT ha solicitado una reunión urgente con la consellera de Industria para aclarar la situación.

Desde el sindicato, indican que la convocatoria contaba ya con todos los informes favorables para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por lo que lamentan los retrasos que están impidiendo un mejor funcionamiento del servicio. «La organización sindical ha recibido esta noticia con profunda decepción, especialmente después de casi tres años de funcionamiento de la empresa sin una convocatoria de empleo público fijo», lamentan fuentes sindicales a este periódico.

A pesar de que el sindicato considerba que la convocatoria de 73 plazas no era suficiente para cubrir las necesidades de personal de la compañía púiblica argumentan que «su publicación suponía un avance importante para estabilizar y reforzar la plantilla».

Más allá de los 73 nuevos puestos, que permitirían el inicio de la actividad en las dos nuevas estaciones, así como en la de Torrent, prevista para el año que viene, la organización sindical reclama además, que la OPE incluya plazas de administración, al considerar que se trata de «una categoría imprescindible para el funcionamiento interno de Sitval y que también se encuentra infradotada».

Asimismo, el sindicato advierte de que cualquier proyecto de ampliación de la red de ITV previsto por la empresa debe ir acompañado de una «planificación real» de recursos humanos. UGT cataloga de «inaceptable» que se frene la creación de empleo público en un «servicio esencial» mientras se destinan recursos a nuevas instalaciones que no se pueden cubrir.

Por otra parte, el sindicato explica que la necesidad de ampliar la plantilla mediante la creación de una bolsa de empleo no solo es fundamental para la puesta en marcha de las nuevas estaciones, sino también de las que ya están en funcionamiento. «La bolsa de empleo se está quedando sin personal para contratos por circunstancias de la producción. La normativa laboral impide superar los 18 meses de trabajo en un periodo de 24, y muchos trabajadores están alcanzando ese tope. Si no se incorporan nuevas plazas estables, SITVAL no podrá seguir contratando para cubrir el servicio», argumentan fuentes sindicales de UGT, que al mismo tiempo amenaza con movilizaciones en caso de que los presupuestos para el próximo año, que deben presentarse en el próximo consejo de administración de Sitval, no incluyan el acuerdo de equiparamiento salarial firmado por Nuria Montes cuando dirigía la conselleria de Industria.