Una estación de ITV. Jesús Hellín / Europa Press

La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura

Se espera que la apertura de las instalaciones provisionales se realice en enero del año que viene

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Valencia contará con una nueva estación de ITV en 2026 para aligerar la congestión que arrastran algunos puntos de la provincia. Se situará en Torrent y sus obras siguen avanzando, como informó el Ayuntamiento de la localidad durante esta semana. Se espera que la apertura de las instalaciones provisionales se realice en enero de 2026.

La estación provisional se ubicará en el Polígono Industrial Mas del Jutge, concretamente en una parcela municipal situada junto a la Báscula Municipal, entre las calles Hort de Soriano y dels Rajolers. La estación definitiva se construirá en la calle Paret Decantà, en el mismo polígono industrial.

La instalación temporal contará con una gran carpa donde se habilitarán dos líneas de inspección técnica, destinadas exclusivamente a revisiones periódicas de turismos y motocicletas, y solo funcionarán con cita previa. El equipo estará compuesto por 16 inspectores, un jefe de línea y un director, con capacidad para realizar unas 40.000 inspecciones al año.

La estación definitiva, que sustituirá a la actual de Riba-roja de Túria, será la más grande de la provincia de Valencia, con capacidad para realizar más de 100.000 inspecciones técnicas anuales.

