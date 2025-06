El transporte público en Valencia sube de precio a partir del 1 de julio: así quedan las tarifas

🚆📢 El Consell aprova la pròrroga dels avantatges en el transport públic

👉 Mesures vigents de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2025:



👧 Gratuïtat per a menors de 14 anys

🧑‍🎓 Descomptes de fins al 50 % en abonaments mensuals per a joves de fins a 31 anys

🌧️ Gratuïtat per a…