Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina del SEPE. EP

El SEPE lo aclara: puedes cobrar la prestación por desempleo si te haces autónomo

Podrá ser durante un máximo de 270 días

J.Zarco

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:09

El Servicio Público de Empleo Estatal ha explicado a través de sus redes sociales cómo puedes darte de alta como autónomo y al mismo tiempo mantener la prestación por desempleo.

La cuenta oficial del SEPE en 'X' lo ha recordado en una publicación: «Si estás percibiendo la prestación contributiva y te das de alta como autónomo podrás compatibilizar durante un máximo de 270 días siempre que solicites la compatibilidad en el improrrogable plazo de 15 días desde la fecha de inicio y cumplas los requisitos», recuerdan.

Añaden que «la compatibilidad de la prestación contributiva con la actividad por cuenta propia cesará por la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial».

También se podrá aplicar lo indicado en este apartado si estás percibiendo la prestación por desempleo y te incorporas como socio de sociedades laborales de nueva creación o socio trabajador de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social que corresponda por razón de su actividad por cuenta propia.

Si te acoges a esta compatibilidad percibirás el 100 % de la cuantía de la prestación por desempleo con el descuento del IRPF, en su caso, y sin deducción de cotización a la Seguridad Social.

Cuándo se acaba la prestación

Desde el SEPE también apuntan que «si estás cobrando prestaciones por desempleo e inicias una actividad como persona trabajadora por cuenta propia de duración inferior a 60 meses, se suspenderá la prestación, y si se sobrepasa dicho periodo, se extinguirá».

Habrá casos en los que se podrá reanudar la prestación, pero cumpliendo los siguientes requisitos:

-Si el trabajo por cuenta propia ha sido inferior a 24 meses, aunque no te hayas dado de alta como trabajador o trabajadora por cuenta propia incluido dentro de alguno de los regímenes de la Seguridad Social.

-Si la duración del trabajo por cuenta propia ha sido superior a 24 meses e inferior a 60 meses y te has dado de alta como trabajador o trabajadora por cuenta propia en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  4. 4 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  5. 5 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9 Una sencilla prueba física de apenas 2 minutos predice la mortalidad en mayores de 45 años
  10. 10

    Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El SEPE lo aclara: puedes cobrar la prestación por desempleo si te haces autónomo

El SEPE lo aclara: puedes cobrar la prestación por desempleo si te haces autónomo