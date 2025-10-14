El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario en torno a su propuesta de ... subida de cotizaciones para los autónomos, aunque no en los términos que habría deseado la ministra Elma Saiz. «Error», «no merecen vivir estrangulados», «ni un solo voto». Así califican desde la derecha, la izquierda y los habituales socios del Gobierno el incremento, de entre 10 y 210 euros, para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) previsto para el próximo ejercicio.

En la reunión celebrada ayer con los agentes sociales, los representantes del Gobierno presentaron un documento con dos tablas: una general, para aquellos autónomos con rendimientos netos superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y otra reducida para quienes perciben ingresos por debajo de esa cuantía. La propuesta plantea un aumento tanto en las cuotas como en las bases mínimas durante los próximos tres años. Los importes, a los que ha tenido acceso este medio, oscilan entre los 217 euros mensuales para quienes declaren rendimientos de más de 710 euros al mes y los 796 euros para los que superen los 6.000 euros de ingresos.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que en esta ocasión sí acudió a la mesa de diálogo en el Ministerio, calificó el texto de «sablazo» y animó a Saiz a «defender la propuesta ante el Congreso para recabar los apoyos necesarios para su aprobación». Sin embargo, los votos favorables apenas suman un grupo parlamentario: el socialista.

El primer rechazo llegó pocas horas después de conocerse la iniciativa. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara Baja, escribió en X, la red social antes conocida como Twitter, que «ni un solo voto» de su partido irá a «apretar más» a los autónomos.

En la misma línea, el presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, publicó también un mensaje en X en el que defendió que los autónomos «no pueden seguir viviendo asfixiados». A su juicio, alcanzar «un reparto más equitativo de la riqueza» pasa por implantar un nuevo modelo de financiación.

Esta mañana, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, rechazó la propuesta durante el debate parlamentario y acusó al Ejecutivo de querer «seguir exprimiendo a los españoles», al considerar que «aún no pagan lo suficiente» para el PSOE. Por su parte, el Partido Popular, a través de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, reprochó al Gobierno que «sea incapaz de pactar leyes o Presupuestos, pero no dude en subir los impuestos a los ciudadanos», especialmente a los trabajadores por cuenta propia.

Ante este escenario, el Gobierno vuelve a quedarse en minoría en el Congreso de los Diputados, apenas un mes después de que la propuesta estrella de Yolanda Díaz quedara guardada en un cajón, tras aprobarse las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Junts.

Nuevo choque en el Ejecutivo

Los reproches no se limitan a la oposición, sino que también se producen dentro del propio Consejo de Ministros. «Me enteré ayer por los medios de comunicación», espetó en La Sexta la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A renglón seguido, rechazó la propuesta «tal como está ahora», al considerar que «perjudica a las rentas más bajas».

Instantes antes, varios portavoces de Sumar -la formación que lidera Díaz-habían manifestado la misma posición. «Es un error», afirmaron. La portavoz Verónica Martínez Barbero fue más allá al señalar que «supone un desincentivo para los nuevos autónomos».

Este nuevo enfrentamiento entre Sumar y el PSOE se suma al vivido hace menos de una semana a cuenta de la propuesta para ampliar a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar cercano y otro por cuidados paliativos. Una iniciativa que, según adelantó el Ministerio de Trabajo, elevaría ambos permisos retribuidos a diez días y que la patronal calificó de «ocurrencia». El ala socialista, representada por Carlos Cuerpo, titular de Economía, pidió negociar la medida con los agentes sociales. «La propuesta detallada se conocerá en unos días», aseguró Díaz este martes.