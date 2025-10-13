Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
Elma Saiz. EP

El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social plantea pagos para los trabajadores por cuenta propia desde los 217 hasta los 796 euros en 2026

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:44

Comenta

Los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunieron este lunes con los sindicatos y las principales organizaciones de trabajadores autónomos para ... intentar acercar posturas y pactar las cuotas del régimen de autónomos para el periodo 2026-2028. Además, el departamento de Elma Saiz se comprometió a corregir las deficiencias del actual sistema de cotizaciones y a facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  3. 3 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  4. 4 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  5. 5

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  6. 6 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  7. 7 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  8. 8 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros

El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros