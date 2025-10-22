La plantilla de Mahle en Paterna se rebela contra el ERE y convoca una huelga este jueves

Los trabajadores de Mahle se resisten a aceptar el expediente de regulación empleo (ERE) que planea sobre sus cabezas desde hace unas semanas, por ... lo que han anunciado movilizaciones. Así, este jueves 23 de octubre realizarán una parada como protesta y para defender «el futuro industrial de la planta», según ha detallado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

La empresa alemana que fabrica componentes y sistemas para la industria automovilística y que cuenta con una fábrica en Paterna pretende deshacerse de 190 de sus 350 empleados, según explicó el pasado 22 de septiembre, debido a que las instalaciones de producción para elementos relacionados con la electrificación están «extremadamente infrautilizadas y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo».

Una decisión que la representación sindical ha rechazado frontalmente por considerar que «no está debidamente justificada y que atenta contra el empleo». «Durante la asamblea urgente celebrada la semana pasada, se detectaron elementos que ponen en duda la solidez de los argumentos esgrimidos por la dirección para justificar los despidos», argumentan los sindicatos.

De este modo, la jornada de huelga del 23 de octubre será la primera de otras medidas de presión y el comité de empresa ha advertido de que no se descartan más días de huelga si la empresa no modifica sus pretensiones.

Más allá de la fábrica de Paterna, el ERE también afecta a los trabajadores de Motilla de Palancar, en la provincia de Cuenca, por lo que la cifra de despedidos puede llegar a 740.

La reestructuración planteada por Mahle es un nuevo indicativo de que la automoción en la Comunitat no vive su mejor época. Los recortes en el centro de desarrollo de Paterna llegan un año después de que se formalizasen las últimas salidas incentivadas en Ford Almussafes, tras un nuevo ERE provocado por la reducción de la producción en la factoría de la Ribera.