Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Los médicos será una de las profesiones que sufrirá la falta de relevo. R. C.

Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

Solo las grandes metrópolis podrán compensar los puestos de esta generación, advierte Fedea, que alerta de que los extranjeros también envejecen

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:45

Comenta

No habrá relevo para la oleada de jubilaciones que se vivirá en España a partir de esta próxima década a consecuencia del retiro de la ... generación del 'baby boom'. Solo las grandes metrópolis como pueden ser Madrid y Barcelona conseguirán cubrir los puestos que dejarán vacantes nuestros mayores, pero en la mayor parte de comunidades autónomas se registrará un déficit de mano de obra, sobre todo en profesiones cualificadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  5. 5

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  6. 6 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  7. 7

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  8. 8 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  9. 9 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  10. 10

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom