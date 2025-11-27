Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor ebrio provoca un accidente con seis heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
Un jubilado pasea por una calle. R. C.

España triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores

La OCDE avisa de nuevo de que el «drástico» desplome de su fuerza laboral, caerá un 30% en 2050, reducirá su base de cotizantes y «tensionará el equlibrio financiero» del sistema de pensiones

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Revolución demográfica en España. El país se encamina hacia uno de sus mayores retos que comprometerá su estado de bienestar y su economía: hacer frente ... a una explosión de personas mayores en las próximas décadas al sufrir uno de los mayores incrementos de personas de edad avanzada de los estados desarrollados junto con uno de los mayores desplomes de su población en edad de trabajar, lo que provocará que en 2050 haya 74 jubilados por cada cien potenciales trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  6. 6

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores

España triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores