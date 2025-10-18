Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Movilizaciones en contra de la reforma laboral de Grecia. EFE

Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias

La propuesta ha sido contestada en la calle con movilizaciones y una huelga general, pero el Parlamento la ha sacado adelante

E. M.

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:41

Comenta

Mientras en España se ha debatido mucho en las últimas semanas sobre reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales -una propuesta de ... la vicepresidenta Yolanda Díaz que finalmente no ha visto la luz-, en Grecia están tomando un camino muy diferente. El Gobierno griego ha hecho valer su mayoría en el Parlamento para sacar adelante su reforma laboral, que contempla jornadas laborales diarias de hasta 13 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  4. 4

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  5. 5 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  6. 6

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  7. 7 Las tormentas con granizo ya descargan en la Comunitat
  8. 8 Una inmobiliaria invertirá 130 millones de euros para construir 500 viviendas en Valencia
  9. 9 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap
  10. 10

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias

Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias