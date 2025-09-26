Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz EP

Díaz anuncia la tramitación urgente del registro horario

Tras su paso por el Consejo de Ministros el próximo martes, la norma tardará en torno a cuatro o cinco meses en aprobarse de manera definitiva

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:42

El Ministerio de Trabajo quiere acelerar los plazos para que el registro de jornada sea una realidad lo antes posible. El Consejo de Ministros de ... la semana que viene aprobará la vía de urgencia para este medida. «El próximo martes va con carácter de urgencia la tramitación del control horario al Consejo de Ministros», ha confirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto en Ferrol.

