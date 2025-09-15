El Gobierno simplificará y mejorará la prestación por cese de autónomos

El Gobierno retoma las negociaciones con los autónomos tras el parón de agosto y avanza hacia un acuerdo ante una de las principales reivindicaciones del ... colectivo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha comprometido con los agentes sociales y organizaciones de estos empresarios a simplificar y mejorar la prestación de cese de actividad, durante la mesa de diálogo social en la que se han abordado abordado los nuevos tramos de cuotas del sistema de cotización por ingresos reales.

Durante este encuentro, Seguridad Social ha destacado el éxito de este primer proceso de regularización y se ha acordado analizar conjuntamente los aspectos de mejora de cara al siguiente a partir de 2026.

Fuentes del Ministerio señalan que se ha convocado a todos los actores del diálogo social dentro de 15 días y a realizar aportaciones por escrito durante este tiempo antes de la próxima reunión. Destacan «el tono constructivo y el talante cordial que se ha mantenido durante toda la reunión».

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado que en la reunión de no se ha puesto sobre la mesa ninguna tabla con las nuevas cuotas y se han abordado, entre otros temas, las disfunciones que se produjeron en el proceso de regularización de cuotas de 2023 y la necesidad, reclamada por el colectivo, de reformar el cese de actividad.

Amor, que ha pedido al Ministerio que prorrogue para 2026 las cuotas de 2025 para evaluar y analizar las mejores opciones para el sistema, ha afirmado que Seguridad Social ha trasmitido su voluntad de solucionar los fallos que se registraron en la regularización de 2023, sobre todo porque este asunto «hay que tenerlo solucionado antes de la regularización del año 2024».

Amor ha declarado que ATA ha advertido al Ministerio de que no está dispuesta a abordar el despliegue de las nuevas cuotas mientras no se solucionen estos aspectos y se reforme el cese de actividad, dado que a seis de cada diez autónomos que solicitan esta prestación se están encontrando con que se les deniega.

El presidente de ATA ha señalado además que, antes de hablar de las cuotas que habrá que establecer para los próximos tres años, hay un mandato legal para hacer una evaluación previa del sistema que por ahora no les ha sido entregada.

«El Gobierno se ha comprometido a darnos los datos para evaluar y las proyecciones de lo que puede ser 2024 y 2025 la próxima semana. Hoy no se ha hablado de tablas y nosotros no vamos a hablar de tablas de cuotas mientras no estén solucionados todos los aspectos que hay pendientes», ha asegurado.

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que ha calificado como «positiva» la reunión de este lunes, ha confiado en que a lo largo de los próximos tres meses quede desarrollado «totalmente» el sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.

«Nos hemos puesto deberes y los deberes son que si tenemos voluntad todas las organizaciones, es decir, el Ministerio, los agentes sociales, las organizaciones, de poner en marcha antes de que termine el año este nuevo sistema, seremos capaces. Y para ello lo que tenemos es que reunirnos. La siguiente reunión será dentro de 15 días ya para tocar temas muy concretos y para empezar a establecer cuál debe ser la hoja de ruta para que el nuevo sistema se ponga en marcha el día 1 de enero del 2026 con los tramos perfectamente definidos de cara a 2031», ha señalado.