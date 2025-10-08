Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Valencia reúne el Cecopal para decidir sobre los actos del 9 d'Octubre ante la previsión de lluvias
El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público

La propuesta de Óscar López reduce a dos años el límite para estos contratos, algo que puede dejar sin trabajo de inmediato a más de 150.000 trabajadores

José A. González

José A. González

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:50

Un millón de empleados públicos españoles viven pendientes de Luxemburgo. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará este ... jueves sobre si España vulnera la normativa europea al impedir que los interinos se conviertan en fijos mientras el Gobierno sigue sin dar con la solución para reducir una disparatada tasa de temporalidad, a la cabeza de Europa, y se enfrenta a sanciones millonarias.

