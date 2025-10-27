Los trabajadores de Mahle en Paterna mantienen la doble jornada de huelga contra el ERE que amenaza 740 empleos La plantilla se ha concentrado este lunes frente a la fábrica y repetirá el martes en protesta por los despidos colectivos «injustificados» en las plantas de Paterna y Motilla del Palancar

La plantilla de la factoría de Mahle en Paterna ha iniciado este lunes la primera de las dos jornadas consecutivas de huelga convocadas para los días 27 y 28 de octubre en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la dirección del grupo alemán, que podría suponer la pérdida de 740 puestos de trabajo entre las plantas de Paterna y Motilla del Palancar (Cuenca).

Impulsada por Comisiones Obreras y la representación sindical, la protesta se ha materializado esta mañana con una concentración a las puertas de la fábrica de Paterna, donde centenares de trabajadores han mostrado su rechazo al despido colectivo y han reclamado una salida alternativa que garantice la continuidad del empleo. La acción se repetirá mañana martes en el mismo horario, de 10 a 12 horas, mientras el conflicto laboral sigue abierto.

Desde el sindicato CCOO Industria PV, los representantes de los trabajadores han reiterado su «más absoluto rechazo» a una medida que consideran «injustificada y desproporcionada», advirtiendo de que «pone en riesgo el futuro industrial de la planta valenciana». La organización recuerda que el ERE afecta a 190 de los 350 empleados de Paterna, y denuncia que la empresa «no ha acreditado causas económicas o productivas que justifiquen semejante recorte».

El expediente forma parte de la reestructuración del grupo Mahle, proveedor alemán de componentes para la automoción, que argumenta que sus instalaciones de producción para elementos vinculados a la electrificación están «extremadamente infrautilizadas» y «no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo».

Sin embargo, los sindicatos ponen en duda esa versión y subrayan la detección de «se elementos que ponen en duda la solidez de los argumentos esgrimidos por la dirección», por lo que no ven motivos para semejante ajuste. Esta doble jornada de huelga llega después de la primera movilización celebrada el pasado jueves 23 de octubre, cuando los trabajadores ya pararon la producción en defensa del empleo.

Un golpe más para la automoción valenciana

El conflicto de Mahle se suma a la lista de reveses recientes del sector de la automoción en la Comunitat Valenciana, todavía afectado por la lenta transición hacia el vehículo eléctrico. La compañía, especializada en sistemas para motores de combustión limpia y componentes eléctricos, había apostado por Valencia como polo tecnológico en 2018, pero la incertidumbre en torno a la electrificación y los retrasos en la cadena industrial han mermado sus expectativas.

Los sindicatos alertan de que el caso de Mahle reproduce el mismo patrón vivido en Ford Almussafes, donde la reducción de la producción y los sucesivos ERE han dejado miles de empleos en el aire. En este contexto, la pérdida de casi 200 puestos en Paterna supondría un duro golpe para el tejido industrial local, especialmente para la red de proveedores y pequeñas empresas auxiliares vinculadas al grupo.