The Terminal Hub presenta su candidatura para expandirse en el último espacio de la Copa América disponible en la Marina

Javier Gascó Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

El último espacio disponible en la Marina de Valencia de la época de la Copa América se ha convertido en un reclamo para diversos proyectos que buscan expandirse en la ciudad. The Terminal Hub ha sido el último en unirse a la puja para transformar la antigua base del equipo Victory Challenge en su segunda casa. La iniciativa, que competirá junto a la de Nomadom Cospaces por hacerse con el espacio, propone una expansión del modelo de The Terminal Hub y contará con una inversión cercana a los 3 millones de euros y una concesión a 30 años.

Con el objetivo de «consolidar la Marina como el distrito de innovación más importante de nuestra ciudad», como el propio grupo ha explicado en un comunicado, la propuesta de The Terminal Hub surge como respuesta a la creciente demanda de espacio por parte de empresas internacionales por instalarse en las oficinas actuales, que, según explican desde la compañía, ya no disponen de «espacio suficiente».

«Estamos muy ilusionados con la posibilidad de contribuir al futuro de la Marina y hemos trabajado intensamente este verano para presentar una propuesta sólida y con visión de largo plazo», explica Francesc Pons, director de The Terminal Hub, que se marca como objetivo ampliar la atracción de talento internacional y empresas tecnológicas; especializarse en sectores de futuro; ser un punto de encuentro entre universidad, empresa e inversores y, sobre todo, consolidar Valencia como capital mediterránea de la innovación.

Según explican desde la compañía, la propuesta, que recibe el nombre de Victory by TTH, incluye una oferta económica que en función de la evolución del proyecto podría elevar la contribución total a la ciudad de Valencia de hasta 300.000 euros al año.

Sin embargo, será la Autoridad Portuaria de Valencia la que tome la decisión final, puesto que el proyecto de The Terminal no es el único que opta a hacerse con la base del Victory Challenge. Nomadom Cospaces, empresa colaborada entre Grupo Gimeno y White Investing, presentó su candidatura a hacerse con el espacio a través de un proyecto en el que pretendía invertir 2,9 millones de euros para crear un centro empresarial «de tecnología e innovación destinado a oficinas y a eventos», según explicó la propia compañía en un comunicado.La propuesta de Nomadom pasa por convertir la antigua base del equipo sueco en un espacio de oficinas para el coworking, con zonas abiertas diseñadas para el trabajo o las reuniones.

De hecho, la iniciativa participada por Grupo Gimeno propone aprovechar la estructura metálica exterior del edificio para tratar que la reforma tenga el menor impacto en la zona de la Marina. Ese es uno de los puntos que desde Nomadom consideran fundamentales en la carrera por hacerse con la última base disponible de la Copa América.

Por su parte, desde The Terminal Hub la confianza se deposita en que «la Autoridad Portuaria valore las distintas alternativas por su capacidad de integrarse en el polo tecnológico y de innovación». Para Francesc Pons, «modelos ya contrastados como el de TTH pueden contribuir a consolidar este ecosistema de referencia para la ciudad y su entorno».