El temor a los aranceles de Trump frena las reservas de viajes de valencianos a EE UU

Estados Unidos ha dejado de ser un destino de ensueño para muchos viajeros. Las amenazas arancelarias de Donald Trump han disparado la tensión en las ... relaciones entre el continente americano y el europeo, provocando un desinterés que empiezan a notar las empresas valencianas del sector. Turoperadores de la Comunitat que cada verano suelen organizar viajes familiares o de grupos reducidos desde Valencia hacia el gigante americano advierten de que el número de confirmaciones para viajar a Estados Unidos durante los próximos tres meses se ha reducido considerablemente este año y alertan de que tal escenario no parece estar cerca de su final.

El temor, bien a un endurecimiento de los controles en los aeropuertos o bien a un rechazo social por parte de ciertos sectores de población en el destino, reina entre la población valenciana que este año prefiere buscar nuevos destinos para sus vacaciones. «Es un destino que no se está vendiendo. La gente prefiere ir a sitios donde se sienta bienvenida», explica Fede Fuster, presidente de la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

Desde Valten Group S.XXI, agencia mayorista que trabaja con el país norteamericano, aseguran que cada año entre junio y agosto en torno a un centenar de viajeros valencianos eligen su empresa para cruzar el planeta para visitar EE UU, con Nueva York como destino de preferencia. Para este año todavía no tienen ninguna confirmación. «Hemos tenido muchas consultas y presupuestos de grupo, pero por ahora no tenemos ninguna confirmada. Todo esto lo achacamos a estas medidas que ha impuesto Trump», indica José María Pizcueta, director de la compañía.

Todavía es pronto para cuantificar la reducción, según explica Eva Blasco, consejera delegada de Europa Travel y presidenta de CEV Valencia, ya que la cantidad no podrá conocerse hasta que se realice una comparativa de las plazas aéreas vendidas con respecto a años anteriores. Sin embargo, las previsiones son mucho peores. «No hay confirmaciones y sobre todo no hay nuevas solicitudes. Eso sí, cancelaciones no se están produciendo porque generan costes extra. La gente simplemente se está replanteando dónde quiere ir», comenta Blasco.

Entre esos nuevos destinos, países asiáticos como Japón o Tailandia toman cada vez un mayor protagonismo entre los turistas valencianos. «La zona de extremo Oriente parece que crece mucho, porque es lo que más económico sale, aunque no es la mejor época para viajar allí», comenta Pizcueta. También Canadá es uno de los lugares que mejor puede aprovechar la oportunidad que surge a raíz de la tensión geopolítica para ganar turistas procedentes de la Comunitat. Desde el sector confían en que la nueva ruta directa que conectará Valencia con Montreal una vez por semana entre junio y octubre pueda ser un incentivo para los viajeros valencianos.

La conexión aérea, que será operada por Air Transat, supone la recuperación de un vuelo transoceánico trece años después y podría marcar el camino para abrir una segunda conexión directa con el continente americano. De hecho, uno de los objetivos en materia de turismo del actual gobierno valenciano es la puesta en marcha de una ruta directa con entre la Comunitat y Estados Unidos. Sin embargo, desde el sector consideran que «no es el momento apropiado» para hacerlo debido a la tensa relación que existe entre Europa y el país norteamericano a pesar de que «nunca en la vida habían venido tantos americanos a España».

«Aunque el vuelo venga lleno desde allí no va a suceder lo mismo a la inversa. Muchas de las compañías que ofrecen vuelos están sacando ofertas, pero ni con esas llenan los aviones», asegura el director de Valten Group S.XXI. Pizcueta también cree que el inicio de la temporada alta, que suele comenzar con los viajes de estudiantes al país americano, está siendo mucho más flojo que otros años: «El estudiante es un perfil muy particular, pero con todas las limitaciones que la administración Trump está poniendo sobre Harvard es lógico que cualquiera que fuera a viajar lo dejará para cuando haya otra situación».

Las empresas del sector confían en que la situación pueda cambiar con vistas a final de año, una fecha elegida por muchos valencianos para viajar a Estados Unidos. No obstante, las reservas para Navidad no favorecen al optimismo. «Ojalá cambie esta tendencia. Es un destino que sigue generando atracción, pero las consultas se hacen con miedo. Por ahora para Año Nuevo tampoco tenemos confirmaciones», comenta un turoperador valenciano.

La caída de reservas por parte de los viajeros valencianos contrarresta con el creciente interés del turista norteamericano por la Comunitat Valenciana. Por el momento no se ha producido un descenso de visitantes estadounidenses, sino más bien todo lo contrario. Valencia cada vez gusta más al público de EE UU, aunque, según Eva Blasco, la situación actual podría desincentivar la llegada de visitantes en los próximos meses. «Si baja el dólar, España puede resultar un destino más caro», indica la también vicepresidenta de relaciones internacionales de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Todo depende de cómo se mire. Para Fede Fuster, la situación actual puede terminar siendo favorable para la región, ya que puede captar viajeros europeos, sobre todo franceses, «que ya no quieren viajar a América».