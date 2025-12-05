La valenciana Draper B1, vinculada a un inversor de Twitch y Tesla, impulsa su nuevo fondo tecnológico con 20 millones

La gestora de capital valenciana Draper B1 da un nuevo paso adelante dentro del mapa europeo del venture capital con la activación de su ... nuevo fondo 'Frontier Tech', un vehículo que supera los 20 millones de euros y que nace para poner el foco en aquellas tecnologías que están redefiniendo la próxima década: inteligencia artificial, ciberseguridad, salud digital y el creciente sector spacetech.

No es un fondo más dentro del ecosistema español; sino el heredero directo del modelo que llevó a Draper B1 a convertirse en Inversor del Año en los Global Startup Awards 2023, y que continúa la estela del anterior fondo lanzado en 2020, que roza ya el 100% de rentabilidad en menos de cinco años.

La firma vuelve a contar con el respaldo institucional de FondICO Global y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), además de una base de inversores privados que repite participación en más de un 70%, un porcentaje poco habitual en fondos de esta fase.

Ese apoyo consolidado se entiende mejor cuando se observa quién respalda la estrategia: Tim Draper, referente absoluto del venture capital estadounidense y uno de los primeros inversores en compañías como Hotmail, Skype, Tesla, Twitch o Coinbase. Su vinculación convierte al vehículo valenciano en la puerta de entrada natural hacia el mercado estadounidense, un punto decisivo para cualquier empresa tecnológica que aspire a competir en el mayor mercado de software del mundo.

El nuevo fondo, recuerdan desde la gestora, tiene una vocación explícita: conectar Europa y Estados Unidos para que las startups españolas y europeas puedan escalar donde realmente se decide el futuro tecnológico global. Ya son nueve las compañías que han recibido inversión inicial de este vehículo. Entre ellas figuran Sycai Medical, Açai Travel, Collimate Space, Stowlog u 8layers, todas en el ámbito de la deep tech y con una ambición clara de impacto internacional.

El socio fundador, Enrique Penichet, subraya que España atraviesa «un momento de crecimiento en venture capital», pero que el salto cualitativo depende de apostar por tecnologías realmente transformadoras. «Tenemos contactos, conocimiento y herramientas —un pie en Estados Unidos— para descubrir los exits del futuro», apunta, destacando la relevancia de formar parte de la Draper Venture Network, la red que une a más de veinte fondos globales impulsados por Tim Draper.

Una trayectoria sostenida por resultados

Con la activación de Frontier Tech, Draper B1 consolida más de una década de recorrido en el capital riesgo. Sus tres fondos anteriores han invertido en más de 100 startups con un historial de desinversiones que respalda su estrategia: un exit temprano en Signaturit con retornos muy relevantes; un múltiplo cercano a 40x en Jeff; 9x en Traventia; y una decena más de operaciones que se sitúan entre tres y cinco veces lo invertido. Un patrón que explica por qué la firma se ha convertido en referencia dentro del ecosistema valenciano y español.

Su portfolio actual demuestra madurez y proyección internacional. Compañías como Fourvenues, Splight, Imperia o Arkadia Space crecen en mercados de IA, machine learning, ciberseguridad y tecnología espacial. De hecho, las dos primeras ya operan con fuerza en Estados Unidos, reforzando la tesis de Draper B1: el futuro de las tecnológicas españolas pasa por vender en el mercado norteamericano.

Validación internacional

El modelo Draper B1 no solo suma retornos: suma coinversores de primer nivel. En los últimos meses han cerrado operaciones junto a actores globales como Octopus (Dost), Burda (Imperia), Expansion Fund (Arkadia) o Flashpoint (Vidext). Y en la lista aparece también Bessemer, una de las firmas más importantes del mundo.