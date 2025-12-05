Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de parte del equipo de Draper B1 LP

La valenciana Draper B1, vinculada a un inversor de Twitch y Tesla, impulsa su nuevo fondo tecnológico con 20 millones

La gestora de capital, mejor inversora de 2023 en los Global Startup Awards, amplía su apuesta por la IA, el espacio y la ciberseguridad con el apoyo de FondICO, IVF y la red Draper Venture Network

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:21

Comenta

La gestora de capital valenciana Draper B1 da un nuevo paso adelante dentro del mapa europeo del venture capital con la activación de su ... nuevo fondo 'Frontier Tech', un vehículo que supera los 20 millones de euros y que nace para poner el foco en aquellas tecnologías que están redefiniendo la próxima década: inteligencia artificial, ciberseguridad, salud digital y el creciente sector spacetech.

