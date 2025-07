La startup valenciana que usa los videojuegos para acercar la ciencia al gran público

Contar la ciencia nunca ha sido tarea fácil, pero una startup con raíces en Valencia ha decidido hacerlo jugando. Scientific Videogames propone una forma radicalmente ... distinta de contar la ciencia: mediante videojuegos diseñados para que el público no solo aprenda, sino que experimente y se divierta con el conocimiento.

La compañía, liderada por la valenciana Patricia Bondía, doctora en Biofísica, surge como una iniciativa pionera que une ciencia, tecnología y creatividad para promover la cultura científica y tender puentes entre los laboratorios y la sociedad. Lejos de limitarse a producir entretenimiento, su objetivo es ambicioso: transformar la divulgación en una experiencia interactiva, participativa y emocionalmente significativa.

«En Scientific Videogames somos científicas creando videojuegos. Melek Villanueva, doctora en Física, y yo, Patricia Bondía, doctora en Biofísica, nos conocimos en el laboratorio y comenzamos a colaborar como emprendedoras en el diseño de imágenes científicas», explica Bondía sobre el origen del proyecto. «Con el tiempo, nos formamos también en creación de entornos interactivos y videojuegos con el objetivo de hacer la ciencia más atractiva. En 2023, unimos nuestra experiencia y pasión para fundar Scientific Videogames, donde transformamos la divulgación científica en experiencias interactivas para que el público experimente, juegue y se convierta en protagonista de su propio aprendizaje», añade.

Desde su fundación, la startup ha desarrollado una misión clara: despertar el interés por las disciplinas STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas— superando el principal obstáculo al que se enfrenta la comunicación científica: la complejidad del lenguaje técnico. «Existe una barrera de comunicación entre los científicos y la sociedad, generada por el uso de un lenguaje técnico y conceptos complejos que pueden dificultar la comprensión del público general», reconocen desde la empresa. «A través de los videojuegos, transformamos este conocimiento en experiencias interactivas que acercan la ciencia y la hacen comprensible y atractiva».

Para lograrlo, la compañía colabora estrechamente con universidades, centros de investigación y empresas que desean comunicar su trabajo de forma diferente, conectando con nuevos públicos y ampliando su impacto. Su enfoque ha captado la atención de instituciones tanto nacionales como internacionales, y su participación en eventos especializados ha sido clave en su crecimiento.

«En el ecosistema de Madrid in Game hemos encontrado un espacio que nos ha ayudado a crecer como empresa, a conectar con otras del sector, generar sinergias y ganar visibilidad», afirma Bondía. «Gracias a su apoyo, hemos podido participar en eventos clave como OWN Valencia o Gamescom, que no solo nos permiten mostrar nuestro trabajo y recibir feedback valioso, sino también conocer a otras personas del sector, descubrir proyectos inspiradores y estar al día de hacia dónde se mueve la industria», asegura.

La labor de la valenciana también ha tenido un fuerte componente divulgador en espacios dedicados a la ciencia, como Exposciència en Valencia o la Summer Science Exhibition en Londres. En ellos, la startup ha demostrado que los videojuegos no solo pueden entretener, sino también formar y emocionar: «En estos espacios, donde el público va a descubrir y aprender sobre ciencia, damos a conocer nuestro trabajo dentro del ámbito científico y exploramos nuevas formas de conectar el conocimiento con la sociedad», concluye.

Desde Valencia y con vocación internacional, Scientific Videogames demuestra que otra forma de divulgar es posible: una en la que aprender ciencia no sea una obligación, sino una aventura.