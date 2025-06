Valencia, capital del gaming: el Festival OWN toma el pulso del videojuego en España Con una facturación de 2.408 millones de euros y más de 22 millones de jugadores, el sector del videojuego en España vive un auge impulsado por el online y la creciente presencia femenina

Valencia se ha convertido este fin de semana en el epicentro del entretenimiento digital. El Festival OWN, que se celebra hasta el domingo en Feria ... Valencia, no es solo un evento: es el termómetro de una industria en plena ebullición, un escaparate de tendencias, innovación y negocio que sitúa a la ciudad —y a España— en el mapa global del videojuego. Con una previsión de entre 60.000 y 65.000 visitantes, OWN aspira a superar los 1,2 millones de euros de impacto económico en la ciudad, consolidando a Valencia como la capital del entretenimiento digital del sur de Europa.

Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? ¿Cómo está evolucionando el sector del videojuego en Valencia y en España? ¿Qué tendencias y retos marcan el futuro de una industria que ya mueve más de 2.400 millones de euros anuales en nuestro país? Recorriendo los pasillos del festival, conversando con sus protagonistas y analizado los datos se puede ver el presente y el futuro que se dibuja para el gaming español. El Anuario de la Industria del Videojuego 2024 de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) confirma el buen momento del sector: 2.408 millones de euros facturados en 2024, un 3% más que el año anterior. El crecimiento, sin embargo, tiene matices. El mercado online es el gran motor, con un incremento del 19,75% respecto a 2023 y un peso cada vez mayor de las suscripciones a servicios multiplayer, el consumo en plataformas online y las apps. El mercado físico, en cambio, retrocede: la venta de hardware cae un 22,12% y la de software, un 25,15%. Aun así, la venta de accesorios apenas desciende y el juego físico, lejos de desaparecer, mantiene una base fiel de usuarios. El dato más revelador es el de los jugadores: más de 22,1 millones de españoles juegan a videojuegos, el 45% de la población. Por primera vez, las mujeres superan ligeramente a los hombres (50,45% frente a 49,55%), y la media semanal de juego se sitúa en 8,2 horas, algo por debajo de países como Reino Unido o Alemania, pero con una tendencia al alza. De la paella al píxel El Festival OWN es el reflejo de una Valencia que ha sabido reinventarse como polo de innovación y creatividad. Javier Carrión, director del evento y CEO de Encom, lo resume así: «El año pasado tuvimos 20.000 personas únicas y 55.000 visitas en total durante el festival. Este año esperamos entre 60.000 y 65.000 visitantes, un 20% más». El impacto en la ciudad es palpable: hoteles llenos, restaurantes a rebosar, taxis y transporte público a pleno rendimiento. Pero el verdadero impacto es menos visible y mucho más profundo: Valencia se está posicionando como un hub tecnológico en el sector del videojuego, gracias a iniciativas como Valencia Game City, impulsada por el Ayuntamiento y empresas privadas. María Tinoco, coordinadora de Valencia Game City, explica el papel de este hub: «Ahora mismo hay más de treinta empresas que están en Valencia Game City. Lo que hacemos es acompañarlas, darles facilidades, mentorías, networking, incluso puestos de trabajo a coste cero. Impulsamos el talento valenciano y atraemos talento de fuera». El objetivo es claro: cohesionar el ecosistema, facilitar el soft landing de empresas foráneas y acelerar el crecimiento de los proyectos locales. El resultado es un ecosistema vibrante, donde conviven estudios consolidados y startups emergentes, proyectos de gamificación aplicados a la salud o el turismo, y videojuegos de entretenimiento puro. «El sector está en un momento muy bueno, hay mucho movimiento y empresas muy potentes en Valencia», afirma Tinoco. «Y lo más interesante es que la tecnología del videojuego se está aplicando a sectores que, a priori, no tienen nada que ver, como la automoción o la industria 4.0». El Festival OWN es también un escaparate de las tendencias que están transformando el sector. La Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia (ESAT) cuenta con un espacio propio donde muestra los avances de sus alumnos en materia de videojuegos. Gustavo Aranda, Director de Programación de ESAT, analiza el momento actual: «El sector está ahora mismo en un momento de transformación, está pivotando. Ha habido mucha transformación de talento y mucho cambio del lugar donde reside el talento. Grandes fondos que habían invertido en el sector han ido retirando su foco, pero ese hueco se ha ido llenando con inversiones locales. El talento se ha movido mucho de un sitio a otro, y ahora mismo la industria está generando mucho beneficio económico y empleabilidad, aunque es una empleabilidad muy mutable». Sobre las tendencias tecnológicas, Aranda destaca la realidad virtual, que «para nosotros ya es una tecnología presente desde hace mucho tiempo», y el auge —no exento de polémica— del juego en la nube y los modelos de suscripción. «Muchos consumidores no están contentos con el modelo de suscripción. Quieren tener la propiedad de los juegos. Ven como juegos por los que han pagado desaparecen. Eso está haciendo que haya una vuelta al modelo clásico de pertenencia, incluso al modelo físico. Llevamos 20 años escuchando que el juego físico se acaba. Mentira. El juego físico está creciendo». Pero si hay una tecnología que está marcando el presente y el futuro del videojuego, esa es la inteligencia artificial. «La inteligencia artificial es el siguiente paso de automatización», afirma Aranda. «Ahora todo el mundo utiliza la inteligencia artificial para todo. Es una muy buena herramienta de automatización, para mejorar la calidad de vida y de trabajo, para hacerte más productivo y reducir riesgos. Esperamos que lo que haya sea un proceso de automatización, como cuando apareció Photoshop o la calculadora. No se trata de sustituir, sino de evolucionar». La frase «El sector está ahora mismo en fase de transformación, está pivotando» Gustavo Aranda ESAT La frase «Este año esperamos el 20% más de visitas que el pasado» Javier Carrión OWN La frase «Desde Valencia hemos crecido, hay un nivel de empresas muy top» Fran Villalba Internxt La frase «El sector del videojuego es clave para la Comunitat» Patricia Tamarit Nunsys OWN demuestra que la industria del videojuego va mucho más allá del simple entretenimiento. Empresas como Monster, Tesla, Domino's Pizza o TCL han entendido que el gaming es un nicho donde generar comunidad y asociar su marca a valores y públicos concretos. El festival es, en palabras de Javier Carrión, «el mayor de su categoría en España» y un punto de encuentro de una generación que vive la tecnología, la creatividad y la cultura digital como parte de su día a día. El primer día del evento ha acogido el OWN Business Forum, donde se ha debatido sobre la situación de Valencia como territorio de innovación y creatividad. Fran Villalba, CEO de Internxt, destaca las ventajas de crecer en la ciudad: «Hoy en día los negocios son digitales, son globales, ya no tiene sentido ir a EEUU. Desde Valencia hemos crecido, hay un montón de empresas muy top, tenemos talento, es económico vivir aquí y el ecosistema es potente. No hemos encontrado un problema de escalar la empresa desde Valencia». Joaquín Costa, CEO de Casfid, subraya el carácter colaborativo del ecosistema: «El ecosistema valenciano es muy amigable, los emprendedores muy dispuestos a ayudarse entre ellos. Esa cercanía, como si fuéramos una familia, es muy importante». Patricia Tamarit, directora de Innovación en Producto de Nunsys, pone el foco en la digitalización: «El sector del videojuego es clave para el desarrollo de la Comunitat Valenciana. Lo más importante es trabajar una estrategia clara desde la dirección de la empresa sobre cómo y cuándo abordar la digitalización». Jaime Bosch, CEO de VoiceMod, resalta el papel de la cultura y la educación: «Valencia tiene un impacto muy grande por la cultura musical. Y luego el hecho de tener un hub tecnológico importante en la región con entidades como la UPV es importante para encontrar talento. Cultura y valores es la base de cualquier empresa y startup. Valencia es un lujo de ciudad». Ampliar Innovación, comunidad y oportunidades ¿Qué diferencia a Valencia como territorio innovador? Para Bosch, la clave está en la concentración y la facilidad de conexión: «La red del ecosistema es más pequeña, más concentrada y eso es un potencial que tiene Valencia». Tamarit añade que «en la Comunitat Valenciana hemos sido creadores de industrias potentes a lo largo de la historia, como la del mueble, la del juguete y la del gaming. Tenemos que aprender de esas industrias». El sector del videojuego, como señala Bosch, «lleva un par de años complicados, sobre todo después del COVID, con grandes estudios haciendo layoffs masivos. Pero ahora está en una recuperación muy chula. Se están haciendo cosas muy interesantes a nivel indie. Los creadores de contenido tienen un papel fundamental porque se están convirtiendo en los drivers de crecimiento de los juegos. El sector está recuperándose, en pleno crecimiento y hay un montón de oportunidades». El Festival OWN es la mejor radiografía de un sector en plena transformación. Valencia, gracias a su ecosistema, su talento y su apuesta por la innovación, se consolida como capital del gaming en España y el sur de Europa. El videojuego ya no es solo un producto de consumo: es cultura, es negocio, es tecnología, es comunidad. Y en OWN, todo eso se vive, se juega y se celebra.

