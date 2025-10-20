Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la presentación del evento 'The Gap in Between' de este martes LP

La startup valenciana nacida del activismo que gestiona la sostenibilidad de los eventos

La firma Bluease compite este martes en el Startup Challenge de 'The Gap in Between' por un premio de 5.000 euros y evaluará el impacto ambiental del Valencia Digital Summit

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:41

Comenta

La sostenibilidad no es sólo un objetivo, sino un camino lleno de datos, métricas y decisiones que marcan la diferencia. Y en ese terreno, donde ... la tecnología se cruza con la conciencia ambiental, la startup valenciana Bluease, fundada en 2021 por Mar Domínguez y con sede en Lanzadera, ha encontrado su espacio.

