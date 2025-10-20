La startup valenciana nacida del activismo que gestiona la sostenibilidad de los eventos

La sostenibilidad no es sólo un objetivo, sino un camino lleno de datos, métricas y decisiones que marcan la diferencia. Y en ese terreno, donde ... la tecnología se cruza con la conciencia ambiental, la startup valenciana Bluease, fundada en 2021 por Mar Domínguez y con sede en Lanzadera, ha encontrado su espacio.

Y es que la compañía ha sido seleccionada como finalista del Startup Challenge de 'The Gap in Between' 2025, que se celebra este martes 21 de octubre en La Marina de Valencia y destinará lo recaudado en las entradas a proyectos de recuperación postdana. El evento reunirá a una veintena de proyectos seleccionados de entre medio millar, procedentes de 78 países distintos, en busca de soluciones para un futuro más sostenible.

Especializada en evaluar y certificar la sostenibilidad de eventos, Bluease competirá en la categoría 'Early Stage' junto a otras nueve startups internacionales, en una cita organizada por la Social Nest Foundation. Su objetivo: dar visibilidad a proyectos de impacto real y premiar las mejores iniciativas con 10.000 (en el caso de la categoría 'Growth Stage') y 5.000 euros ('Early Stage') y acceso a mentorías, inversores y redes estratégicas.

El reconocimiento llega en un momento dulce para la empresa, que hace apenas seis días también fue incluida en el 'Top-50 Startups' del Valencia Digital Summit (VDS), el mayor evento tecnológico del ecosistema valenciano, que se celebrará el miércoles y jueves en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí, Bluease tendrá además un papel protagonista, pues será la encargada de evaluar la sostenibilidad del propio evento, en un gesto que simboliza hasta qué punto su propuesta ha calado en el sector.

Desde su creación, la compañía ha centrado su trabajo en digitalizar y simplificar la gestión ambiental de empresas y eventos. Su plataforma, basada en estándares internacionales como la ISO 20121, permite medir la huella de carbono y otros indicadores ambientales y sociales, generar informes automáticos y ofrecer un plan de mejora adaptado a cada cliente. «Queremos que la sostenibilidad deje de ser una carga extra para los organizadores y se convierta en algo fácil de aplicar», resume su fundadora.

La startup nació de una necesidad no cubierta. Mar Domínguez, antigua activista medioambiental y consultora de sostenibilidad, detectó que el sector de los eventos estaba completamente a oscuras en esta materia: «Nadie sabía por dónde empezar. Los organizadores querían hacer las cosas bien, pero no tenían herramientas accesibles. Así que decidimos crear una solución que les acompañara paso a paso». Hoy, la plataforma de Bluease ofrece a promotores, agencias y corporaciones una forma sencilla de gestionar su impacto sin frenar su ritmo operativo.

Paulatino ascenso de presencia femenina

El reto de 'The Gap in Between' no será menor. Las veinte startups finalistas —seleccionadas entre más de 500 proyectos internacionales— se agrupan en tres grandes ejes: 'Ciudades del mañana', 'De la extracción a la regeneración' y 'Resiliencia socioeconómica'. En el caso de Bluease, su propuesta se enmarca en la segunda categoría, que impulsa modelos económicos más circulares y respetuosos con el entorno. «Nuestro papel es conectar sostenibilidad y tecnología para que las empresas puedan demostrar con datos su compromiso. Medir bien es el primer paso para mejorar», explica Domínguez.

El ecosistema valenciano, de hecho, estará bien representado en esta edición del concurso: además de Bluease, participan la alicantina Gravity Wave, dedicada a la economía circular marina, y la castellonense Naria, especializada en trazabilidad alimentaria con blockchain. Además, la mitad de las finalistas serán españolas; Israel y Reino Unido, las potencias extranjeras con más representantes (2 cada uno), y casi el 100 % de compañías cuentan con mujeres en sus equipos fundadores, un dato que Social Nest Foundation subraya como símbolo de cambio en el emprendimiento de impacto.

En constante crecimiento

Pese a su corta trayectoria, Bluease ya acumula otros reconocimientos que consolidan su posición como referencia nacional en tecnología aplicada a la sostenibilidad. La empresa fue ganadora del programa de aceleración del CEEI Valencia e INCIBE Emprende, además de una de las ocho finalistas en la Impact Social Cup, otra competición celebrada este mismo mes y que repartía un nada desdeñable premio de 100.000 euros.

Todo ello, mientras tiene a punto de caramelo la segunda versión de su plataforma, una herramienta más completa y pensada también para empresas que gestionan múltiples eventos. Otra de las continuas muestras de un crecimiento que llega en un momento clave, pues la normativa europea avanza hacia la obligatoriedad de reportar impactos ambientales y sociales, así como la demanda de soluciones que faciliten esa transición no deja de crecer. «Cada vez hay más interés por medir y comunicar la sostenibilidad, no sólo por responsabilidad, sino porque se convierte en una ventaja competitiva», sostiene Domínguez.

Ahora, la startup valenciana nacida del activismo, llega a la final del Startup Challenge de 'The Gap in Between' con una convicción firme: que la sostenibilidad se facilita y que, desde un espacio compartido en Lanzadera, Bluease puede enseñar al mundo que la tecnología también sirve para cuidar del planeta.