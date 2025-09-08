Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El proyecto valenciano que ha rehabilitado 200 viviendas y se marca como objetivo llegar a 5.000 en cinco años

VibeX transforma edificios en ruina en hogares modernos y busca impulsar un nuevo modelo de inversión responsable

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:48

En la Comunitat Valenciana hay una cifra que asusta: faltan más de 164.000 viviendas según CaixaBank Research. En la provincia de Valencia, el déficit ... acumulado entre 2021 y 2024 asciende a más de 60.000; en Alicante supera las 86.000, y en Castellón roza las 18.200. No es de extrañar, por tanto, que el precio de la vivienda siga escalando sin freno. La construcción no ha dado abasto, la oferta es insuficiente y las familias se encuentran atrapadas entre alquileres inasumibles e hipotecas cada vez más caras.

