Inteligencia artificial en manos de profesores: la propuesta valenciana para formar a altos cargos

Javier Gascó Valencia Lunes, 16 de junio 2025, 18:24

La formación se ha convertido en un aspecto clave para las empresas. En un momento en el que la tecnología avanza casi más rápido ... de lo que lo hace la realidad, las compañías se ven obligadas a realizar un esfuerzo extra si no quieren quedarse atrás en la carrera tecnológica. Sin embargo, los cursos de formación no pueden convertirse en eternas jornadas de aprendizaje multitudinarias en las que la mayoría de enseñanzas quedan en el limbo porque no terminan de ser prácticas a la hora de la verdad.

Estudios recientes muestran que un profesional cualificado debería dedicar al menos un 20% de su tiempo de trabajo a la formación, ya que los conocimientos requeridos, especialmente para los puestos de alta responsabilidad se duplican cada seis meses y el avance tecnológico crece a un ritmo exponencial. Noticia relacionada Un estudio de la Universitat de Valencia asegura que ChatGPT no genera adicción Con esa idea, las consultoras Brandty, de Alicante, y Milmoh, con sede en Valencia, han desarrollado una herramienta que diseña formaciones ad hoc sobre todo para profesionales con puestos de responsabilidad en las empresas. Desde managers hasta propietarios de PYMES, pasando por directivos, y fundadores acceden a formaciones diseñadas a medida gracias a la obtención de información específica a través de la Inteligencia Artificial. El mecanismo es el mismo que el de una formación al uso, ya que la idea es que sean profesores cualificados los que puedan impartir esos cursos previamente diseñada de manera personalizada. Elevae, que es el nombre que recibe la nueva plataforma, nace con el objetivo de multiplicar la efectividad de las formaciones para directivos. La idea, tal y como explica Cristina Mulero, CEO de Brandty, es que cada alumno pueda «aprovechar la formación desde su punto de partida y las necesidades específicas de su área o de su negocio, haciéndola más atractiva y maximizando su efectividad». Los desarrolladores de la herramienta la definen como «una plataforma que eleva la experiencia formativa, integrando la IA en todo el proceso, desde la detección de necesidades hasta el diseño de la propuesta adaptada y personalizada a cada cliente». De tal modo, Elevae pretende que cada equipo conozca a la perfección las necesidades de la empres y cómo debe actuar para dar respuesta ante las mismas. La directora del proyecto, Itziar Martínez, considera que la formación «es el gran aliado de las compañías. Por eso en Elevae formamos a los equipos con docentes de primera y culminamos el aprendizaje con asistentes inteligentes, conjugando una metodología práctica y siempre conectada con la realidad empresarial». Para ello cuenta con formadores y expertos en estrategia empresarial y modelos de negocio; finanzas; tecnología y automatización de procesos o talento y cultura empresarial, como Juanjo Milla, Tech Advisor; Guzmán Martínez, director general en Brandty y CEO en IngenieroJob; Verónica Carrascosa o la propia Cristina Mulero. Lo que propone Elevae, por tanto, es unir el talento de los expertos con las facilidades que puede aportar la Inteligencia Artificial con diferentes herramientas. Juanjo Milla, CEO de Milmoh, considera esencial poner la tecnología al servicio del aprendizaje personalizado. «En Elevae impartimos formación de IA, pero también contamos con esta tecnología para mejorar la experiencia del alumno y conseguir un aprendizaje más personalizado, interactivo y completo con herramientas como Elevai, un chatbot que 24/7 asiste al alumno con ejercicios adicionales, resuelve duda o genera contenido formativo», explica. Asimismo, la plataforma desarrollada en la Comunitat combina el formato presencial y telemático a la hora de ofrecer las formaciones para ajustarse a las preferencias de cada empresa.

