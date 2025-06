El lienzo digital donde los videojuegos pintan cultura y comunidad en Valencia

Chema Bermell Viernes, 27 de junio 2025, 22:42 Comenta Compartir

El bullicio se siente desde la entrada. Miles de jóvenes —y no tan jóvenes— se arremolinan en los pasillos de Feria València, donde el Festival ... OWN ha desplegado su universo multicolor. El aire vibra con la emoción de los torneos, el ritmo del K-pop y el zumbido de los mandos. Aquí, en este epicentro del gaming, la frontera entre el juego y la vida real se difumina: puedes pasar de probar la última novedad de Fortnite a que te maquillen como tu personaje favorito, aprender a manejar un sable láser como un auténtico Jedi o dejarte llevar por la música en directo. OWN no es solo un festival de videojuegos; es una celebración de la cultura pop, la creatividad y la comunidad.

Hasta el domingo, Valencia acoge una nueva edición de OWN, el festival que ha revolucionado la forma de entender la cultura pop, el gaming y la tecnología en España. El evento demuestra que el videojuego ha dejado de ser un mero pasatiempo para convertirse en un fenómeno cultural y artístico de primer orden. Como explica María Tinoco, coordinadora de Valencia Game City: «El videojuego es una vertiente del entretenimiento, pero también es arte. Está al nivel del cine o la ilustración. Hay un ecosistema mucho más grande de lo que la gente piensa. Y sí, está rompiendo generaciones: en España, el mayor porcentaje de jugadores está entre los veintitantos y los cincuenta años. Además, más de la mitad de los jugadores son mujeres. El sector femenino está ahí, muy potente, aunque a veces menos visibilizado. Nosotros queremos potenciarlo y protegerlo, porque la presencia femenina es muy importante». La frase «El videojuego es una variante del entretenimiento pero también es arte» María Tinoco Valencia Game City Según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en España hay más de 22 millones de videojugadores, lo que supone el 45% de la población. Por primera vez, las mujeres superan ligeramente a los hombres en número de jugadoras. El videojuego, por tanto, es un fenómeno transversal, intergeneracional y diverso. OWN se articula en tres grandes áreas que convierten la experiencia en algo transversal y único. La primera es la zona de escenarios, auténticos templos de la cultura pop donde se celebran competiciones de videojuegos icónicos como Brawl Stars o Fortnite, exhibiciones de eSports, shows de cosplay, actuaciones de K-pop y actividades comunitarias. El ambiente es eléctrico: los gritos de los fans, la creatividad de los cosplayers y la emoción de los torneos se mezclan en una sinfonía de pasión y talento. La segunda gran área es la zona de exposición, donde los gigantes del sector presentan sus últimas novedades. Aquí, los asistentes pueden probar de forma gratuita los juegos más esperados, descubrir lanzamientos exclusivos y participar en demos y retos. Es también el espacio de las startups, los desarrolladores independientes y las empresas tecnológicas que muestran las tendencias que están revolucionando el sector. Es el lugar perfecto para descubrir el futuro del gaming y la tecnología de la mano de quienes lo están construyendo. Por último, OWN apuesta fuerte por el público familiar. Hay una zona específica para niños y adolescentes, con actividades adaptadas desde los 0 hasta los 18 años: talleres de tecnología, manualidades, experiencias de realidad virtual, robótica y mucho más. Todo ello acompañado de food trucks, conciertos y zonas de relax para que la experiencia sea completa y apta para todos los públicos. Arte y cultura en el corazón del vid El videojuego es, ante todo, una obra de arte colectiva. Gustavo Aranda, director de programación de ESAT Valencia, lo explica con pasión: «El videojuego es una creación de contenido a la altura del cine. Es una conglomeración de diferentes artes: arte plástico, escultura digital, narrativa, actuación, cinematografía… Trabajamos con gente que viene del mundo del cine, de la música, de la ilustración. La carrera con más alumnos en ESAT es la de arte del videojuego. Es un mundo precioso y competitivo, pero apasionante. Y no hay que olvidar que los juegos tienen que ser divertidos y jugables, pero también son un regalo para el mundo». Esta dimensión artística se palpa en cada rincón del festival. En el Artist Alley, la ilustración emergente y la creatividad visual son protagonistas. El Creator Hub es el punto de encuentro para streamers y creadores de contenido, mientras que la mayor LAN Party del Mediterráneo reúne a más de 2.000 participantes en 100 horas de gaming y convivencia. Sam González y Jaime Martínez, responsables del videojuego valenciano Kachin, lo viven en primera persona: «Nuestro juego es una visual novel muy narrativa, con un apartado visual cuidado al detalle. Todo el arte está hecho por nosotros, sin inteligencia artificial. Queremos contar historias humanas, llegar al corazón de la gente. El proceso artístico es fundamental y creemos que lo más punk ahora mismo es hacer algo genuino, hecho a mano. El sector indie está creciendo, pero aún necesita mucho apoyo. Publicar un videojuego es casi un milagro, pero cada vez hay más interés por proyectos pequeños y artísticos». La frase «El videojuego se está convirtiendo en un tema social: antes jugábamos solos en la habitación» Jaime Bosch VoiceMod El videojuego ya no es una experiencia solitaria. Como señala Jaime Bosch, CEO de VoiceMod: «El videojuego se está convirtiendo en un tema social. Antes jugábamos solos en nuestra habitación; ahora jugamos juntos o seguimos a creadores que nos unen. Hay una componente de estatus social: las skins, los assets digitales, son como las marcas de ropa en el mundo real. Las nuevas generaciones socializan en entornos digitales, y el arte digital tiene ahora un valor altísimo. Valencia es uno de los mejores sitios para emprender en el mundo del videojuego en España». OWN es, en este sentido, un reflejo de la nueva cultura digital: un espacio donde se mezclan la música, la moda, el arte, la tecnología y la comunidad. Influencers como Suja, Nakoo o Bekaesh participan en el festival, acercando el gaming a miles de seguidores. Suja, creador de contenido y organizador de la sección de Fortnite, lo resume así: «El sector está creciendo de forma exponencial. Hay una amalgama de opciones profesionales: realizadores, editores, creadores de contenido, formadores… El videojuego es una forma de expresión artística, una narrativa, un storytelling. Y como creadores, tenemos el deber de profesionalizar el sector y romper estigmas. No somos solo chicos que no salen de casa; hay perfiles de todo tipo. Gracias a la tecnología, es más fácil que nunca ser creador de contenido si lo trabajas con constancia y pasión». Valencia se consolida como uno de los grandes hubs del sector en España. Empresas como Codigames o VoiceMod, eventos históricos como DreamHack o Campus Party, y ahora OWN, han convertido la ciudad en un referente para la industria. El ecosistema valenciano apuesta por la innovación, la formación y la creatividad, generando oportunidades para empresas consolidadas y estudios independientes. OWN 2025 es mucho más que un festival: es un ecosistema de creatividad urbana, gaming y experiencias inmersivas. Desde torneos internacionales de eSports hasta conciertos de rock, recitales de música de videojuegos o la grabación en vivo de podcasts, el festival demuestra que el videojuego es arte, cultura y comunidad. En los pasillos de Feria València, entre luces de neón y pantallas gigantes, se respira el futuro. Un futuro donde el videojuego es mucho más que un juego: es una forma de vivir, de crear y de compartir.

