Félix Bonmatí: «Falta infraestructura e inversión para atender la inquietud del talento valenciano y del resto del país»

Cuando las palabras emprendedor o startup eran una rara avis en España, Félix Bonmati ya ponía el foco en el valor de esas personas con ... inquietudes que buscaban un lugar en el que poder desarrollar sus ideas y convertirlas en mucho más que su medio de vida. «La compañía, Everis, nació en el año 1997 y en 2001 creamos la Fundación NTT DATA, un poco para devolver a la sociedad todo aquello que ésta nos había dado a nosotros», explica el alicantino.

Tras ocupar distintos cargos, actualmente Bonmati es vicepresidente de la Fundación NTT DATA, y este jueves 12 de junio estará en el edificio EDEM de Valencia, con motivo de la presentación la final de la 24ª edición de los premios al emprendimiento tecnológico eAwards España. La alicantina Diana de Arias fue la vencedora de la anterior edición de este galardón con Decedario Gym, su startup un gimnasio cognitivo basado en Inteligencia Artificial generativa que mejora la calidad de vida de personas con discapacidad, sedujo al jurado.

«Este año, el hecho de que se celebren en Valencia estos premios tiene un significado especial. Celebramos la gala en el lugar de procedencia del anterior ganador, que en 2024 fue Diana, pero además, este año, venir aquí, también es una manera de apoyar a las personas afectadas por la dana», explica Bonmati, quien recuerda que la Fundación y Everis contó con numerosos voluntarios que no dudaron en subirse a un bus para viajar hasta la zona cero de la catástrofe natural para ayudar a los damnificados. Por otro lado, también incide en la relación profesional de nuestro territorio con NTT DATA: «Nosotros tenemos como unos tres mil empleados en la región valenciana y estamos encantados de recibir tanto de un lugar con tanto talento».

Tres pilares: talento, innovación y emprendimiento

Respecto a la razón de ser de la fundación que ya acumula más de dos décadas de vida, Bonmatí, afirma: «Lo que hacemos es generar talento, o sea, coger a personas formadas y dejarlas que crezcan, que tengan una carrera profesional. Creamos la Fundación con tres pilares: talento, innovación y emprendimiento. Queríamos fomentar el talento emprendedor, que es una cosa que en España, en aquella época, en los incipientes años 2000 no era algo muy común».

Los premios de NTT DATA no siempre han sido igual. De hecho, la propia Fundación se ha adaptado a los tiempos y ha ido variando en función de las características de una sociedad cambiante: «Desde el principio sí que nos hemos dedicado a acompañarles, ayudarles, asesorarles… Hay quien viene con una idea muy buena tecnológicamente pero no sabe de negocios, o al revés. Los premios han evolucionado. Al principio dábamos mucho dinero, y la verdad es que la gente venía más por el dinero que por la ayuda. Ahora damos menos dinero y más acompañamiento». Un dato significativo es el relacionado a la supervivencia de los vencedores: «Todos los proyectos ganadores desde 2009 siguen vivos. Uno incluso lo compró una multinacional. El jurado es independiente. No hay empleados de la compañía, ni influimos. Buscamos que haya perfiles variados: lanzaderas, rectores, inversores, etc.»

Respecto a la evolución del perfil de emprendedor, explica: «Los jóvenes ahora vienen mucho más preparados. Por ejemplo, nosotros en nuestra selección para llegar a la final, en tres minutos tienen que convencer, y lo hacen muy bien porque hay muy buena formación. Ahora muchos dejan trabajos estables para perseguir su proyecto, tienen esa valentía y también lo hacen con proyectos muy bonitos y con valores muy necesarios». Bonmati también destaca otro de los proyectos de la Fundación que está relacionado con unas olimpiadas tecnológicas para chavales de entre 7 y 12 años en la que también se ve la capacidad de los más pequeños así como sus inquietudes. De hecho, los premios que se entregan el jueves en Valencia y éstos talleres perduran en el tiempo.

Para finalizar, Bonmati realiza una fotografía de cómo observa, bajo su punto de vista, el sector emprendedor tanto en la Comunitat como fuera: «Falta infraestructura e inversión para atender la inquietud del talento valenciano y del resto del país. No hay techo para el talento, hay que fomentar el ecosistema y la cultura. Sólo hay que tener un dato: España gasta en innovación el 1,2% del PIB; Europa el 2%».

Para más información sobre las startups finalistas en esta edición de los premios, aquí.