La rumba valenciana que limpia a un Mestalla por hora

Clodoaldo González regresa a uno de los municipios afectados por la dana. Quiere seguir de primera mano el trabajo de Umiclean, uno de los robots que ya es un vecino más en la localidad de Albal. El empresario valenciano es ceo y fundador de Umibots. El pasado verano su 'rumba' ya se dejaba ver, y sorprendía con su presencia, en las playas de la ciudad del Turia y ahora hace lo propio en las calles de la ciudad.

La apuesta por esta empresa por I+D+I, ha llevado a dar soluciones robóticas únicas en el mundo para impulsar las stmarcity así como unas playas limpias fomentando ese «turismo eco y sostenible» tan necesario. Con una carta de presentación tan efectiva, no es de extrañar que tanto el robot de limpieza de calles, Umiclean, como la de playas, Umibeach hayan llamado la atención en países como Estados Unidos o Arabia Saudí, entre otros.

Una de las claves está en la investigación aplicada en estos robots, así lo explica González: «Además de ser únicos en el mundo, las innovaciones, gracias a nuestros conocimientos en inteligencia artificial, nos permiten usar algoritmos que nos ayudan tanto a hacer una óptima navegación, como algoritmos de visión para reconocer todo tipo de objetos y personas, desde toallas o tumbonas por ejemplo hasta colillas, para que sean totalmente seguros, no sólo tecnología que se integra, también es altamente eficaz, para que se entienda, un campo de fútbol como Mestalla por hora, imagínate lo que somos capaces de hacer en un día».

El trabajo en innovación es constante, de hecho ya se ha iniciado la cuenta atrás para poner en marcha un videojuego que permitirá la interacción del ciudadano con el robot: «Esta aplicación servirá para generar esa complicidad con las persones, ¿cómo? a partir de la geoposición, ellos mismos pueden indicar la zona del municipio o del espacio en cuestión en la que hay más suciedad y así se pueda poner en la ruta del robot. De este modo queremos crear esa especie de relación entre el vecino y el robot para que sepa que responde a sus necesidades».

Si se preguntan cuál es la impresión de aquellos vecinos que ya han visto a uno de sus robots por sus calles, González apunta: «El feedback de la gente es muy positivo,porque, una, ven mejorada la limpieza de sus calles, ya que es una tecnología amigable,que enseguida que lo ven pasar está todo el mundo grabando vídeos y haciendo fotos y subiéndolo a las redes sociales, además, me han dicho que se nota el antes y el después de cuando pasa la maquinita a cuando no pasa, por la capacidad que tiene ya que siempre es muy superior a la de cualquier otra persona que vaya barriendo. Y luego, por supuesto, una de las cosas que les llama la atención es que no hace ruido, y aparte evidentemente no contamina».

De la industria a lo urbano

Si se preguntan el origen de estos robots, éstos surgen de la pasión de González por las playas, por unas playas limpias y sin colillas. Era la época prepandémica y el empresario valenciano trabajaba con robótica industrial, sin embargo, aquel deseo de poder disfrutar y vivir alrededor de un ecosistema en el que la huella del ser humano fuese la mínima posible, por él mismo, y por lo que ello significa, cambió su visión. «Le dimos la vuelta al modelo de negocio y le damos la vuelta a la misión centrándonos en aprovechar ese know-how que tenía tanto yo como el equipo en esa tecnología aplicada en almacenes, así que nos centramos en la limpieza urbana y de playas. Y durante un par de años, tuvimos muchísimo trabajo tanto a nivel hardware y también software, que es la gran oculta porque no se ve, pero es fundamental».

Para ello, no pudo contar con mejor equipo cuyo esfuerzo, labor y capacidades reconoce: «Todos y cada uno de ellos se han sacrificado y han puesto a prueba sus conocimientos hasta niveles de fatiga que no habían llevado hasta la fecha, sobre todo porque cuando ya tienes un producto desarrollado para industria, ya lo tienes testeado, pues dale el giro, dale la vuelta, métete en otro nuevo desarrollo con otra casuística… on otros problemas, y ha sido, como ya te digo, ha sido gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ellos, y a los conocimientos y experiencia. Tenemos gente que viene ya con experiencia industrial, otros que han salido con el grado de robótica y de automatización de la UPV, o sea, tenemos gente que no sólo tiene las cualidades, sino que tiene las capacidades».

En este sentido, González, reconoce el talento de la Comunitat y reivindica la formación que se ofrece en nuestro territorio. «Aquí pensamos que la tecnología está afuera, pero aquí también tenemos y debemos reconocerla y ponerla en valor», concluye.

