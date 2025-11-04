Una decena de 'startups' mejoran su ciberseguridad en un programa de seis meses

Innovar y potenciar la ciberseguridad en tan solo medio año. Ese es el objetivo fijado por una decena de empresas emergentes ('startup' en inglés) de ... la Comunitat Valenciana que participan desde principios de este mes en un programa de aceleración para mejorar su implantación y aumentar su rendimiento. Una oportunidad para seguir impulsando su crecimiento.

Estar protegidos frente a los ataques externos y reducir las brechas de seguridad digitales son dos exigencias cada vez más imprescindibles para cualquier empresa. Así lo entienden también las 10 empresas que participan en el programa y que pertenecen a campos diversos. Las hay centradas en la biomedicina, el almacenamiento de datos o análisis de datos agrícolas. También en la tecnología, en el deporte y en los parques solares, entre otros. Por ello, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Valencia) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han decidido impulsar este programa de aceleración de Incibe Emprende.

Las empresas emergentes seleccionadas son Anaimo Spain, Banshee Technologies, Caldra Technologies, Emernova, Evolving Therapeutics, Muvadrones, GMAO Cloud, Runners Home Exchange, My Hormone Lab y Evologis. Cada una de ellas contará con mentores en el desarrollo de los proyectos especializados y con trayectoria en el sector, así como con profesionales con roles estratégicos en sus 'startups'.

El programa, de seis meses de duración con 15 sesiones, se extenderá hasta abril de 2026 y constará de 90 horas de formación presenciales con expertos, 45 horas de mentorización a medida, 45 horas de asesoría legal y tributario y otras 15 horas de consultoría en marketing digital. Además, permitirá ampliar la red de contactos y la participar en eventos del ecosistema.

«Este programa es una oportunidad real para que las 'startups' consoliden su modelo de negocio en un entorno cada vez más digitalizado y vulnerable. Nuestro objetivo es que crezcan de forma sólida, integrando la ciberseguridad como un valor diferencial desde el inicio», ha destacado el consejero delegado de CEEI Valencia, Ramón Ferrandis.

Uno de los eventos que se incluyen será la participación en una jornada de demostración, donde podrán exponer las capacidades con las que cuenta la compañía. Además, la empresa emergente ganadora recibirá un premio de 5.000 euros.

Empresas seleccionadas

Anaimo Spain desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial y visión por computador aplicadas al análisis y control de procesos industriales. Su misión es dotar a las empresas de asistentes inteligentes capaces de detectar anomalías, optimizar recursos y mejorar la seguridad en entornos productivos. Con tecnología propia, impulsa la automatización avanzada y refuerza la ciberseguridad industrial como eje estratégico de la transformación digital.

Banshee Technologies ha creado HomeDock OS, un sistema operativo en la nube que centraliza la gestión de hogares y edificios inteligentes. La plataforma integra dispositivos IoT, seguridad doméstica y eficiencia energética en una única interfaz accesible y segura. Su objetivo es ofrecer a usuarios y profesionales del sector una herramienta de control total del entorno conectado, garantizando la protección de los datos y la interoperabilidad tecnológica.

Caldra Technologies desarrolla una plataforma digital de apoyo al diagnóstico clínico basada en inteligencia artificial. Su sistema actúa como copiloto médico, asistiendo en la interpretación de imágenes y datos biomédicos para mejorar la precisión y reducir el tiempo de respuesta en entornos hospitalarios. Caldra combina innovación, seguridad y evidencia científica para avanzar hacia una medicina más predictiva y personalizada.

Emernova es una empresa tecnológica especializada en viticultura de precisión y análisis de datos agrícolas. Mediante sensores, imágenes satelitales y algoritmos de inteligencia artificial, ayuda a viticultores y bodegas a monitorizar el estado del viñedo, optimizar recursos hídricos y mejorar la calidad de la uva. Su apuesta por la digitalización del sector agroalimentario sitúa la ciberseguridad como un componente esencial para proteger la trazabilidad y los datos del campo.

Evolving Therapeutics es una 'spin-off' universitaria que desarrolla nuevas terapias antivirales y tratamientos inmunológicos apoyados en biotecnología avanzada. Su labor se centra en trasladar los resultados de investigación biomédica al mercado, acelerando el desarrollo de fármacos seguros y eficaces. La empresa aplica protocolos estrictos de seguridad y confidencialidad, garantizando la protección de datos y la integridad de los procesos de laboratorio.

Muvadrones impulsa la innovación en el sector solar con un modelo de inspección técnica avanzada basado en drones equipados con cámaras térmicas de alta precisión e inteligencia artificial propia. Su plataforma Helius permite detectar y clasificar anomalías en módulos fotovoltaicos con datos de nivel 'asset-grade', optimizando el rendimiento de los parques solares y garantizando la trazabilidad de la información.

GMAO Cloud ha desarrollado una plataforma de mantenimiento inteligente que digitaliza la gestión de activos en empresas industriales, de 'retail' o 'facility management'. Su 'software' facilita el control de órdenes de trabajo, inventarios y análisis predictivos mediante inteligencia artificial, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la toma de decisiones.

RunnersHEx revoluciona la forma de viajar y competir con una plataforma colaborativa que conecta a corredores locales con corredores de todo el mundo que se desplazan para participar en carreras. Su modelo de alojamiento por intercambio fomenta una experiencia auténtica, sostenible y de bajo coste, creando una comunidad basada en la confianza y la pasión por el deporte. Los anfitriones acumulan puntos por acoger visitantes, que luego pueden canjear para alojarse en otros destinos, convirtiendo cada carrera en una oportunidad de compartir, aprender y descubrir.

My Hormone Lab combina ciencia, tecnología y deporte con una aplicación de salud digital que adapta los entrenamientos a las fluctuaciones hormonales del cuerpo. A través de un dispositivo de medición en tiempo real, la plataforma ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones, especialmente en mujeres deportistas. Su propuesta pionera apuesta por un enfoque de bienestar integral basado en datos, privacidad y autoconocimiento, acercando la inteligencia hormonal al día a día del entrenamiento.

Evologis desarrolla una plataforma de hipnoterapia digital semi-asistida que combina inteligencia artificial y biofeedback para optimizar el estado emocional y cognitivo de las personas. A medio camino entre las meditaciones guiadas y las terapias presenciales, su sistema adapta en tiempo real la sesión al usuario, ofreciendo una experiencia personalizada y validada científicamente. La empresa apunta a posicionarse como un referente en salud mental digital, integrando tecnología, seguridad y evidencia clínica para abordar de forma accesible trastornos como la ansiedad, el estrés o el deterioro cognitivo.

Incibe Emprende nace con el objetivo de proporcionar un impulso al emprendimiento en ciberseguridad. Se trata de una iniciativa que tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales, y el impulso del ecosistema del sector ciberseguridad. Durante 2023-2026, Incibe acompañará a los emprendedores y a las 'startups' españolas de ciberseguridad a lo largo de todo el proceso emprendedor, desde la fase de captación de ideas de negocio hasta la incubación y la aceleración. De hecho, el instituto lleva más de 7 años favoreciendo el emprendimiento en ciberseguridad.