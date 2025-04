El auge del ecosistema 'health' en Valencia: 174 startups y 95 millones de inversión

Valencia se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes polos de innovación en salud de España. El ecosistema HealthTech valenciano, que ... agrupa a startups de salud digital, bienestar y tecnología médica, vive un momento de efervescencia sin precedentes. Según los últimos datos de Startup Valencia, en 2024 la ciudad cuenta ya con 174 startups dedicadas a este sector, frente a las 110 que existían en 2020. Aunque el peso relativo de estas empresas ha descendido ligeramente —representan el 6,42% del total de startups valencianas—, el crecimiento absoluto es innegable y refleja una tendencia imparable: la salud se ha convertido en uno de los motores de la nueva economía valenciana.

El impulso de la innovación en salud se traduce también en cifras de inversión. Según la Fundación Bankinter, desde 2018 el sector ha captado 95,1 millones de euros en financiación, situándose como el segundo que más inversión ha atraído en la ciudad, solo por detrás del pujante 'fintech/insurtech'. El dato más llamativo es que, en apenas cuatro meses de 2025, la inversión en startups de salud ya ha alcanzado los 51,7 millones de euros, superando cualquier registro anterior y situando a la salud como el sector más atractivo para los inversores en lo que va de año.

Entre las startups más destacadas por financiación sobresale Quibim, que ha captado 47,6 millones de euros en 2025. Esta 'medtech' valenciana es pionera en el uso de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes para el desarrollo de biomarcadores en radiología, un campo que está revolucionando el diagnóstico médico. Otras empresas relevantes son Nuubo, especializada en sistemas de monitorización cardíaca de larga duración (8,6 millones de euros captados); Cuideo, agencia líder en el cuidado domiciliario de personas mayores (6,6 millones); y Flowww, que desarrolla software para optimizar la gestión de clínicas de medicina estética y salud (4 millones en 2025).

El dinamismo del sector se explica por la combinación de talento, tecnología y colaboración institucional. Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, destaca que «el sector' healthtech' en Valencia se ha consolidado como un motor clave de innovación y desarrollo, posicionando a nuestra región como un referente en la transformación digital de la salud». Mas subraya que la clave está en «la combinación de un ecosistema emprendedor dinámico, el talento tecnológico y la colaboración con instituciones sanitarias y universidades», lo que permite «avanzar hacia soluciones disruptivas que mejoran la calidad de vida de las personas y optimizan la eficiencia de los sistemas de salud».

Para el responsable de Startup Valencia, el impacto de estas innovaciones trasciende el ámbito local: «No sólo generan impacto local, sino que tienen un alcance global, atrayendo talento e inversión y fortaleciendo el tejido empresarial. No es casualidad que la salud sea un tema destacado en todas las ediciones de VDS, lo que refleja su importancia estratégica».

La última milla de la innovación

El informe de EIT Health Spain pone el foco en un problema recurrente: la transferencia de la innovación desde la investigación al mercado y, sobre todo, al sistema sanitario. Más de la mitad de los encuestados (52%) considera que este proceso está poco o muy poco desarrollado en España; solo el 15% lo califica como avanzado. Las principales barreras identificadas son la falta de financiación para la adopción (83%), las trabas regulatorias (69%) y la resistencia al cambio cultural (67%). Vicente Traver, director de ITACA-SABIEN en la UPV y chairman del Comité Asesor de InnPulso Salud, explica que «los principales obstáculos de las organizaciones sanitarias para acoger innovaciones disruptivas no son tecnológicos, como podría pensarse. España es de los países más avanzados en Europa en este sentido». Traver advierte que «si invertimos en innovación, pero luego no dedicamos esfuerzos a que estas soluciones lleguen verdaderamente a los hospitales o centros de salud, con apoyo de las administraciones, aportando facilidades legales e inversión en formación, no estamos invirtiendo eficientemente los recursos en 'la última milla'».

El investigador de la UPV insiste en la importancia de fortalecer las alianzas público- privadas, fomentar la participación de pacientes y asociaciones, y aumentar la visibilidad del potencial innovador español: «Muchas veces se tiene la visión de que fuera se está mucho mejor, en países como Dinamarca o Estonia, y cuando hablas de estas regiones con poblaciones menores, tienen unos sistemas parecidos o incluso inferiores. Podemos estar muy orgullosos de lo que se tiene a día de hoy en cada una de las regiones de España, especialmente en Valencia somos punteros en historia clínica electrónica y prescripción».

Traver también reivindica el papel transformador de las universidades: «Las universidades tenemos un papel transformador hacia fuera de la sociedad. Debemos estar identificando aquellas deficiencias y cómo solventarlas, preocupándonos por cubrir las necesidades de la sociedad y de los pacientes, especialmente los colectivos más vulnerables».

Claves para el futuro

El análisis del ecosistema valenciano y nacional apunta a varias líneas de acción prioritarias. En primer lugar, fortalecer el liderazgo y la colaboración entre los sectores público y privado, facilitando la adopción de innovación en el sistema de salud. En segundo lugar, mejorar la interlocución con las administraciones para agilizar y coordinar la adopción de nuevas soluciones. La formación y la cultura innovadora son también esenciales: capacitar a los profesionales sanitarios y directivos en innovación y gestión del cambio es clave para superar la resistencia cultural. El apoyo a startups y scaleups, acompañándolas en su crecimiento y conexión con el mercado, es otro de los pilares. Y, por último, la creación de redes de expertos y comunidades que conecten a todos los actores, incluidos pacientes y entidades sociales, para fortalecer la innovación y medir el impacto real de los proyectos.

Izabel Alfany resume el reto pendiente en estos terminos: «Tras llevar a cabo este análisis en profundidad del ecosistema de la innovación en salud nos llevamos bastantes 'deberes' a casa para mejorar definitivamente esa transferencia real hacia el sistema sanitario y los pacientes«. »Desde EIT Health asumimos estos retos como propios, comprometiéndonos a trabajar poniendo el foco en reducir las diferencias entre los ritmos de la innovación y los de la implementación», señala.

El mes de abril ha sido especialmente relevante para el ecosistema Health valenciano. El 1 de abril, la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat Politècnica de València (UPV) acogió InnPulso Salud 2025, el evento de referencia para la innovación y el emprendimiento sanitario en España. Más de 30 ponentes de primer nivel, entre ellos Xavier Prats (exdirector general de Sanidad de la Comisión Europea), el profesor José Carmena (Universidad de California Berkeley) o Teresa Riesgo (Ministerio de Innovación), debatieron sobre los retos y oportunidades del sector. En el marco del evento, EIT Health Spain presentó los resultados preliminares de la 'Brújula de la Innovación en Salud 2025', un informe que radiografía el estado de la innovación sanitaria en España. La principal conclusión: la innovación avanza más rápido que su adopción por parte del sistema sanitario. Según el sondeo, realizado entre más de 130 expertos de toda la cadena de valor, las medidas fundamentales para facilitar la adopción de la innovación son la colaboración entre los agentes del sector (81%), el incremento de laAl inversión pública (73%) y el refuerzo de las estructuras de apoyo e incentivos para los profesionales (72%). Izabel Alfany, directora general de EIT Health Spain, subraya la importancia de dar un impulso decisivo a la innovación en salud: «La salud es un pilar clave para el mantenimiento de nuestro estado de bienestar. La digitalización, la IA y los avances en genómica van a suponer cambios disruptivos. Hay que dar un impulso decisivo a la innovación en salud, un sector que no siempre recibe la atención necesaria». Alfany insiste en la necesidad de «apostar por la innovación abierta y el diálogo cooperativo» y advierte que «la principal conclusión es que falta conexión entre la investigación y la competitividad de la industria sanitaria. Hay dificultades para trasladar la innovación al sistema sanitario y que llegue a los pacientes».

El ecosistema Health valenciano se encuentra en un momento de madurez y proyección internacional. La combinación de talento, inversión, colaboración institucional y visión global ha situado a la ciudad en el mapa de la innovación sanitaria europea. El reto ahora es acelerar la transferencia de la innovación al sistema sanitario, superando barreras regulatorias, financieras y culturales, y asegurando que los avances lleguen a los pacientes y mejoren la calidad de vida de la sociedad. Vicente Traver lo tiene claro: «Debemos generar un retorno a nuestra sociedad«. »Claramente«, observa, »hay dos o tres tendencias tecnológicas que están transformando la sanidad española: la inteligencia artificial en todas sus dimensiones, el Big Data y las terapias personalizadas«. Y añade: »La explotación de los datos es un elemento clave. Debemos pensar primero en las necesidades de las personas, en aquellos colectivos más vulnerables, y tratar de investigar en esas líneas. Al final, somos funcionarios al servicio público y debemos buscar ese impacto y retorno a lasociedad».

Valencia, con su ecosistema health en auge, está preparada para liderar la transformación de la salud en España y convertirse en un referente europeo de innovación, talento y bienestar.