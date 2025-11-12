Stadler fabricará en Valencia 200 locomotoras híbridas para transportar mercancía sin emisiones por toda Europa

La fábrica valenciana de Stadler será el lugar de origen de las locomotoras libres de emisiones que se encargarán del transporte de mercancias trasnfronterizo ... en el corazón de Europa. La firma con sede en Albuixech ha firmado un megacontrato con la empresa luxemburguesa de alquiler de locomotoras NEXRAIL para la construcción de 200 máquinas de última generación con baterías del tipo EURO9000, que según el director de la planta valenciana permiten combinar «un alto rendimiento eléctrico con una operación sin emisiones».

En concreto, las locomotoras que se fabricarán en Albuixech contarán con una plataforma de seis ejes y dispondrán de una arquitectura multisistema que garantiza la fluidez en las operaciones entre diversas regiones eruopeas. Según han explicado ambas firmas en un comunicado, está previsto que las primera máquinas fabricadas en Valencia se entreguen en 2029 y circulen entre Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza e Italia.

Al tratarse de un acuerdo con una empresa de leasing luxemburguesa, las locomotoras serán utilizadas por diversos operadores. El primero en hacerlo será Hamburger Rail Service Gmbh & Co. KG (HRS). El precio de la operación no ha trascendido.

«Este pedido pone de manifiesto nuestro compromiso conjunto con la innovación sostenible en el transporte ferroviario de mercancías», ha explicado Iñigo Parra, presidente de Stadler Valencia.

La planta valenciana será el espejo en el que se mire el transporte ferroviario de mercancías, ya que el modelo de locomotoras que se fabricarán en Albuixech pueden servir de referencia para el resto de compañías. En el comunicado conjunto, NEXESIS y Stadler Valencia reconocen que el punto diferenciador de las 200 máquinas que se fabricarán en la Comunitat está en las baterías, ya que las convertirá en locomotoras «más eficientes, potentes y rentables para el corredor europeo».

Una de las cuestiones más destacables de las motrices que nacerán en Valencia tienen que ver con el sistema de frenado inteligente que reduce los costes asociados a los picos de consumo eléctrico y, gracias a su capacidad de almacenamiento, permite comprar energía en los momentos más económicos

El modelo EURO9000 destaca por su extraordinaria potencia y capacidad de tracción, lo que le permite operar por sí sola —sin necesidad de una locomotora adicional— incluso en los trayectos más exigentes, como los corredores transalpinos. Además, en redes de corriente continua, su sistema de baterías aporta un extra de potencia que mejora el rendimiento, permite transportar más carga y optimiza la planificación de los trayectos.

«En NEXRAIL estamos entusiasmados por liderar el mercado europeo de locomotoras hacia un futuro sin emisiones. La EURO9000 de Stadler es un paso importante en esa transición, ya que elimina la necesidad de tracción diésel y ofrece a los operadores de mercancías nuevas ventajas gracias al almacenamiento de energía a bordo», señaló Luuk von Meijenfeldt, CEO de NEXRAIL.

Adem Gülaz, CEO de Hamburger Rail Service, que será el primer operador de las máquinas que salgan de Albuixech, añadió: «La EURO9000 con pantógrafo y baterías ofrece a HRS una combinación única de tracción flexible en líneas con o sin catenaria, una gran capacidad de tracción para nuestras cargas pesadas y operaciones sin emisiones para nuestro negocio de logística en obras ferroviarias».