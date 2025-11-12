Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada de una 'lluvia de sangre' a la Comunitat de cara al fin de semana
Recreación de las locomotoras híbridas que se fabricarán en Albuixech. LP

Stadler fabricará en Valencia 200 locomotoras híbridas para transportar mercancía sin emisiones por toda Europa

Las primeras entregas del megacontrato, del que no ha trascendido el presupuesto, están previstas para 2029

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

La fábrica valenciana de Stadler será el lugar de origen de las locomotoras libres de emisiones que se encargarán del transporte de mercancias trasnfronterizo ... en el corazón de Europa. La firma con sede en Albuixech ha firmado un megacontrato con la empresa luxemburguesa de alquiler de locomotoras NEXRAIL para la construcción de 200 máquinas de última generación con baterías del tipo EURO9000, que según el director de la planta valenciana permiten combinar «un alto rendimiento eléctrico con una operación sin emisiones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  4. 4 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  5. 5 Valencia crece sobre la huerta
  6. 6

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  7. 7 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  10. 10 Investigan la muerte en Catania de la joven envenenada durante meses por su tío en Requena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Stadler fabricará en Valencia 200 locomotoras híbridas para transportar mercancía sin emisiones por toda Europa

Stadler fabricará en Valencia 200 locomotoras híbridas para transportar mercancía sin emisiones por toda Europa