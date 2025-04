Cómo solicitar la pensión para amas de casa: requisitos y quién puede acceder a ella

Clara Alfonso Martes, 29 de abril 2025, 00:54 Comenta Compartir

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ofrece una prestación dirigida a las amas de casa a través de la pensión no contributiva de jubilación. Esta ayuda está destinada a aquellas personas que, por no haber cotizado lo suficiente a la Seguridad Social, no pueden acceder a una pensión contributiva de jubilación.

Las amas de casa que no hayan trabajado por cuenta ajena ni hayan cotizado un mínimo de 15 años no tienen derecho a la pensión contributiva, ya que este es un requisito imprescindible para acceder a ella. Sin embargo, aquellas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica pueden solicitar la pensión no contributiva de jubilación, un recurso diseñado para garantizar unos ingresos mínimos a quienes no han tenido la posibilidad de acumular años de cotización en el sistema de la Seguridad Social.

Requisitos y cuantía

Tal y como explican desde la Seguridad Social, las amas de casa que deseen acceder a esta pensión deben cumplir varios requisitos:

• Edad y residencia. Es necesario tener al menos 65 años y haber residido en España durante un mínimo de diez años desde los 16 años de edad. De estos, al menos dos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

• Límite de ingresos. Las solicitantes no pueden tener ingresos personales superiores a 7.250,60 euros anuales en 2024. Este límite incluye cualquier fuente de ingresos, como ayudas o subsidios.

• Compatibilidad. No es posible recibir esta prestación junto con la pensión no contributiva de invalidez, ya que ambas son incompatibles según la normativa vigente. Asimismo, para quienes comparten vivienda con familiares, también se consideran los ingresos del hogar.

En cuanto a la cuantía, en 2025 esta prestación se incrementará un 14,1 % con respecto a 2024, alcanzando los 542,85 euros mensuales (7.599,90 euros anuales). Asimismo, las subidas continuarán en los próximos años, siendo en 2026 la cuantíaa de 564,28 euros mensuales, lo que equivale a 7.900 euros al año; y de 592 euros mensuales o 8.250 euros anuales en 2027.

Cómo puedo solicitar la pensión

Solicitar esta pensión es un trámite simple, aunque exige contar con ciertos documentos que demuestren que se cumplen los requisitos. Hay dos formas de realizar la solicitud:

• Por Internet. Accediendo a la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), donde está disponible el formulario de solicitud.

• De forma presencial. Acudiendo a las oficinas provinciales de la Seguridad Social, siempre solicitando una cita previa.

Para ello, deberás reunir los siguientes documentos:

• Documento de identidad (DNI o NIE).

• Certificado de empadronamiento.

• Información sobre ingresos, para acreditar los ingresos de la solicitante y, si vive con familiares, los de la unidad de convivencia.