Concentración de los sindicatos en defensa del pueblo palestino, este miércoles LP.

Los sindicatos se movilizan para pedir «una paz duradera y el acceso de ayuda humanitaria» en la Franja de Gaza

UGT y CCOO apuestan por paros parciales mientras que los sindicatos minoritarios se inclinan por una huelga general

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:14

Los sindicatos han alzado este miércoles la voz en defensa del pueblo palestino. Repartidos en distintos puntos del 'cap i casal' y de la región, ... decenas de trabajadores de empresas y de instituciones públicas junto a los representantes de los sindicatos han salido a la calle ataviados con los colores de la bandera palestina para pedir «una paz duradera y el acceso de ayuda humanitaria» en la franja de Gaza. «Stop genocidi contra el poble palestí», se leía en la pancarta principal conjunta de UGT y CCOO.

