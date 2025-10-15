Los sindicatos se movilizan para pedir «una paz duradera y el acceso de ayuda humanitaria» en la Franja de Gaza

Los sindicatos han alzado este miércoles la voz en defensa del pueblo palestino. Repartidos en distintos puntos del 'cap i casal' y de la región, ... decenas de trabajadores de empresas y de instituciones públicas junto a los representantes de los sindicatos han salido a la calle ataviados con los colores de la bandera palestina para pedir «una paz duradera y el acceso de ayuda humanitaria» en la franja de Gaza. «Stop genocidi contra el poble palestí», se leía en la pancarta principal conjunta de UGT y CCOO.

A pesar de que los sindicatos compartían el motivo de las protestas, que era seguir presionando para que el acuerdo de paz entre Israel y Palestina firmado hace dos días bajo la tutela de Estados Unidos se lleve a cabo en las condiciones pactadas, ha habido discrepancias entre ellos en la manera de desarrollarlas. Así, mientras los dos principales, UGT y CCOO, han optado por realizar una huelga parcial con tres paros de dos horas entre las 2 y las 4, las 10 y las 12 y las 17 y las 19 horas, otros como CGT, Intersindical o CNT han preferido apostar por la huelga general.

Desde CCOO han justificado esta decisión porque «el objetivo no era parar la producción, como en una huelga laboral al uso», sino dar apoyo a los trabajadores para que se pudieran movilizar. Así, según explican, ha habido parones en distintos puntos de las tres provincias, como en hospitales o en los edificios públicos. «Israel ha estado masacrando a la población de Gaza, así que queríamos dar la posibilidad a los trabajadores de mostrar su compromiso con el pueblo de Gaza», ha expresado la secretaria general de CCOO País Valencià, Ana Garcia.

Por su parte, el secretario general de UGT País Valencià, Tino Calero, se ha sumado a la denuncia «del genocidio contra la población gazatí». «Es evidente que después de la tregua se abre una puerta a la esperanza, pero no es menos cierto que el ejército israelí ha vuelto a asesinar a palestinos. Por eso era fundamental mantener las movilizaciones; no podemos bajar la guardia», ha expresado, y ha añadido que su deseo es que Palestina alcance «una paz duradera».

En uno de los puntos de protesta, los sindicatos mayoritarios han realizado una 'performance' que ha consistido en alzar las manos manchadas de pintura roja, en referencia a los más de 65.000 gazatíes muertos a causa de los ataques de Israel.

Más allá de los paros laborales de esta mañana, los sindicatos han convocado manifestaciones en las capitales de provincia de la Comunitat. La de Valencia será a las 19 horas y saldrá desde el Parterre de Valencia. Será la segunda que se produce en esta jornada de protesta, ya que cerca de un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, se han concentrado en la Estación del Norte del 'cap i casal'. Además, una hora antes, habrá otra concentración frente al Roig Arena en protesta por la disputa del partido entre el Valencia Basket y el equipo israelí Hapoel de Tel Aviv, que se juega a puerta cerrada por motivos de seguridad.

Estas movilizaciones se están produciendo en un contexto de negociación entre Palestina e Israel para terminar con la guerra que comenzó el pasado 7 de octubre de 2023. El primer paso se dio el pasado lunes, con la firma del acuerdo de paz y la posterior entrega de 20 rehenes israelíes en manos de Hamás. Ahora, el ejército del Estado judío tiene que retroceder sus líneas y permitir el paso de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah y, a su vez, Hamás tiene que devolver los cuerpos de 28 rehenes fallecidos.