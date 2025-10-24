Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación

Sidenor responde que «ha puesto el tema en manos de sus abogados»

Recuerda que el 1 de julio suspendió sus relaciones comerciales con Israel, tras hacerlo el Gobierno en abril

Ana Barandiaran

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:20

Comenta

«Sidenor ha puesto el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien ... le dará toda la información que obre en su poder». Así ha respondido a la investigación abierta por la Audiencia Nacional por delitos de contrabando y participación en un delito de lesa humanidad o genocidio debido a las ventas de acero a la empresa de armas israelí IMI Sistems. El juez Francisco de Jorge ha iniciado diligencias previas ante la querella en que se denuncia que estas operaciones se han realizado sin solicitar la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  4. 4

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  5. 5 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  6. 6 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  7. 7

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  8. 8 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  9. 9 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  10. 10 Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sidenor responde que «ha puesto el tema en manos de sus abogados»

Sidenor responde que «ha puesto el tema en manos de sus abogados»