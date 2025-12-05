Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varias personas a las puertas del Sepe. Carlos Luján

SEPE: Cuándo se ingresa el paro en diciembre de 2025 y a quién le corresponde la paga extra de Navidad

El SEPE comenzará a pagar las prestaciones contributivas y los subsidios por desempleo desde el miércoles 10 de diciembre, pero estas ayudas no incluyen paga extra

Jaime Vázquez García

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:07

Comenta

Con la llegada de diciembre y el ambiente navideño, muchas personas en situación de desempleo vuelven a plantearse la misma duda: cuándo ingresará el SEPE el paro este mes y si las ayudas por desempleo incluyen paga extra de Navidad.

El Servicio Público de Empleo Estatal notificará el pago de las prestaciones contributivas y de los distintos subsidios a partir del miércoles 10 de diciembre de 2025. No obstante, aunque el organismo mantiene un calendario oficial, algunas entidades bancarias adelantan el abono desde el 4 de diciembre, dependiendo del banco del que se sea cliente.

Diciembre suele ser un mes señalado para muchos trabajadores, jubilados y pensionistas, ya que reciben la conocida paga extraordinaria. Sin embargo, en el caso del SEPE, las prestaciones y subsidios se distribuyen únicamente en 12 mensualidades y no incluyen pagas extra, ni en Navidad ni en verano.

¿Cuándo se cobra el paro en diciembre de 2025?

Según la información publicada por el SEPE, tanto la prestación por desempleo como los subsidios (incluyendo el subsidio para mayores de 52 años o el de insuficiencia de cotización) se abonarán a partir del 10 de diciembre, aunque en algunos casos el ingreso podría retrasarse hasta el lunes día 15.

Como cada mes, varios bancos adelantan el pago a sus clientes. Estas son las fechas previstas de ingreso del paro en diciembre de 2025 por entidad bancaria:

Santander: desde el jueves 4 de diciembre

BBVA: a partir del miércoles 10 de diciembre

CaixaBank: desde el 10 de diciembre

Bankinter: desde el 10 de diciembre

Kutxabank: desde el 10 de diciembre

ING: desde el 10 de diciembre

Ibercaja: desde el 10 de diciembre

Unicaja: desde el 10 de diciembre

Banco Sabadell: a partir del 10 de diciembre

Además se puede consultar la cantidad a cobrar de paro o subsidio a través de la Sede Electrónica del Servicio Púbico de Empleo: (https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do)

