El sector del plástico reclama coherencia regulatoria a Europa para garantizar su viabilidad y la transición verde en su XXIII Encuentro Anual

EXTRA Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:22 Compartir

AVEP, la Asociación Valenciana de Empresas del Plástico, y AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, celebraron ayer su XXIII Encuentro Anual del Sector del Plástico. El evento reunió a más de 200 empresarios y empresarias de la industria de los plásticos y en él ambas entidades reconocieron el esfuerzo y compromiso de las empresas que componen esta industria mediante la entrega de sus galardones.

Reconocimientos de AVEP

El acto dio inicio con un discurso de la presidenta de AVEP, Amaya Fernández, quien habló de la actual política regulatoria europea «que, lejos de fortalecer nuestro tejido industrial, en demasiadas ocasiones parece desconectada de la realidad empresarial», afirmó. Por este motivo Fernández reclamó «coherencia» en la política industrial europea y denunció la falta de control sobre las importaciones que incumplen las normas comunitarias, lo que genera «un escenario insostenible para las empresas recicladoras y transformadoras». «No pedimos privilegios, pedimos coherencia. Europa debe entender que sin industria no hay transición verde posible ni autonomía industrial, y que la sostenibilidad empieza garantizando la viabilidad de quienes la hacen posible», concluyó.

Posteriormente hizo entrega de su Granza de Oro a Vicente Olmos, por su trayectoria al frente de la empresa Sintac Recycling así como de su reconocimiento de honor a la empresa Martínez Conesa que tuvo que cesar su actividad tras la DANA. Y los certificados de reconocimiento de AVEP este año no podían ser para otras que las empresas afectadas por la DANA, cuyo ejercicio de resiliencia y esfuerzo se trasladó en un emotivo vídeo con testimonios. Las empresas reconocidas fueron Faerch Buñol, Industrias Alegre, Interval, Irisem, Matricerías Caspe, Plastire, Trans Sabater y Vinilos del Este.

Galardones de AIMPLAS

El acto continuó con unas palabras del presidente de AIMPLAS, José Luis Yusá, quien recordó algunas cifras del centro tecnológico correspondientes a 2024 que en el año de su 35 aniversario ha alcanzado las 900 empresas asociadas y ha superado las 3500 empresas clientes: «más de 650 empresas han participado con nosotros en 300 proyectos de I+D+i, logrando captar más de 83 millones de euros en ayudas regionales, nacionales y europeas. Y si miramos el impacto social, según la metodología SROI, en 2024 generamos más de 800 millones de euros de retorno para la sociedad. Son datos reflejan que juntos no solo impulsamos la competitividad, sino que también contribuimos al desarrollo económico y social», aseguró.

A continuación, hizo entrega de sus premios a algunas de las empresas que en este último año han celebrado su 25 aniversario como asociadas para reconocer su confianza. Estuvieron presentes Envaplast, Forvia, Industrias Rehau, Joan Batiste Puerto i Asensio, Martínez Conesa, Picda, Suavinex y Talleres Xúquer.

Finalmente, la clausura del acto corrió a cargo del Director General de Industria, Julio Delgado, quien mostró su compromiso con las empresas valencianas del sector de los plásticos.

Sobre AIMPLAS

En AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, tenemos un doble compromiso: aportar valor a las empresas para que creen riqueza y dar respuesta a los retos sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar la sostenibilidad medioambiental.

Somos una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, REDIT y ofrecemos a las empresas del sector de los plásticos soluciones integrales y personalizadas. Desde los proyectos de I+D+i hasta la formación y los servicios de inteligencia competitiva y estratégica, pasando por otros servicios de carácter tecnológico como los análisis y ensayos o el asesoramiento técnico.

Además, apoyamos los 17 ODS del Pacto Mundial de las Naciones Unidas mediante el ejercicio de nuestra actividad y nuestra responsabilidad social.

Sobre AVEP

AVEP es la Asociación Valenciana de Empresas del Plástico, que se constituye en 1977 como asociación profesional sin ánimo de lucro en representación de las empresas de transformación de plásticos de la Comunidad Valenciana. AVEP tiene como principales fines defender y representar los intereses del sector desarrollando actividades de comunicación, información, lobby, intermediación laboral, promoción comercial, apoyo a la innovación, fomento de la formación sectorial y sirviendo de foro de encuentro del sector. AVEP además promueve y participa activamente en la mejora de la competitividad del sector, así como su desarrollo social, laboral y medioambiental. www.avep.es