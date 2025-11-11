Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Feria Valencia acoge las ferias Efiaqua, Laboralia, Eco Chemical Solutions by Quimacova y Energy Global Expo & Congress en un evento conjunto. Jesús Signes

Del riego por IA a los exoesqueletos protectores: la reconstrucción postdana se da cita en Feria Valencia

El Consell reconoce la «respuesta coordinada» realizada por diversos sectores e insiste en la necesidad de impulsar la colaboración público-privada en un entorno en el que resulta clave la innovación

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:36

Comenta

Dar un paseo por las instalaciones del nivel 3 de Feria Valencia esta semana supone hacer un viaje de dos trayectorias: uno al pasado para ... reencontrarse con todas esas empresas que tan importante labor desempeñaron durante la fase de limpieza y reconstrucción del territorio afectado por la dana del año pasado, y otro al futuro para descubrir las propuestas más innovadoras de esos mismos sectores, que desde este martes al jueves se dan cita en el recinto ferial en un evento conjunto que aúna los certámenes de Ecofira, Efiaqua, Laboralia, Eco Chemical Solutions by Quimacova y Energy Global Expo & Congress.

