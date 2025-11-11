Del riego por IA a los exoesqueletos protectores: la reconstrucción postdana se da cita en Feria Valencia

Dar un paseo por las instalaciones del nivel 3 de Feria Valencia esta semana supone hacer un viaje de dos trayectorias: uno al pasado para ... reencontrarse con todas esas empresas que tan importante labor desempeñaron durante la fase de limpieza y reconstrucción del territorio afectado por la dana del año pasado, y otro al futuro para descubrir las propuestas más innovadoras de esos mismos sectores, que desde este martes al jueves se dan cita en el recinto ferial en un evento conjunto que aúna los certámenes de Ecofira, Efiaqua, Laboralia, Eco Chemical Solutions by Quimacova y Energy Global Expo & Congress.

En una de las salas, el agua y la gestión de los residuos se llevan todo el protagonismo. En la contigua, llaman la atención los andamios de los que cuelgan arneses e incluso algún que otro exoesqueleto de protección. Es cierto que las más de 350 empresas que se dan cita estos días en Feria Valencia tienen una relación más bien lejana. Podría decirse que cada una es de su padre y de su madre. Sin embargo, en común tienen al menos un par de aspectos fundamentales que el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha querido destacar en el acto inaugural de una feria en la que reina la innovación.

«Son sectores que deben contar con el apoyo de la administración», ha reconocido Martínez Mus, que también ha desacado la importancia de aunar a todos los sectores que resultan fundamentales cuando tiene lugar una tragedia con el único objetivo de estar preparados en caso de que vuelva a suceder: «Todo tiene que ver con la transición ecológica, con la transición energética que tanto nos tiene que ocupar y preocupar y que es un objetivo común para todas estas empresas y también para la administración».

Por ello en Feria Valencia estos días se pueden escuchar soluciones innovadoras para obtener un «regadío resiliente» en el campo, pero también conocer mejor la estrategia de alguna de las muchas empresas que se dan cita en Ecofira y que ejecutaron «una tarea descomunal» durante la recuperación postdana. Martínez Mus ha destacado la gestión realizada para poder llevar a cabo una gestión de un millón de toneladas de residuos muy compleja tras la catástrofe: «Ha sido económicamente también la actuación más importante, alrededor de 220 millones, que seguimos trabajando porque se han generado nuevos acopios que nos han obligado a hacer un último esfuerzo contractual que estimamos en alrededor de 30 millones de euros adicionales que vamos a tener que destinar. Todo ello ha sido posible por este magnífico tejido empresarial que tenemos en la Comunitat Valenciana, empresas dedicadas a estos sectores».

La multisectorialidad del evento no solo permite conocer de primera mano las novedades más importantes de cada uno de ellos, sino que también abre las puertas a que se generen nueva redes y vínculos de trabajos entre las distintas empresas y entidades. Incluso las administraciones de distintas regiones han podido compartir sensaciones. En el marco del Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025), impulsado por Feria Valencia, Avaesen y el Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, se ha celebrtado una mesa redonda que ha reunido a directores generales de la energía de diversas comunidades autónomas para debatir el estado actual del sector y fomentar el conocimiento entre las diferentes regiones.

En Laboralia, que este año celebra su undécima edición, la apuesta por la seguridad laboral mediante nuevos procesos virtuales en los que tiene un peso cada vez mayor la inteligencia artificial ha marcado la jornada inaugural, en la que el el secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana y presidente del Comité Organizador de Laboralia, Antonio Galvañ, ha destacado la «apuesta de Laboralia por la cultura preventiva de manera que sitúe a las personas en el centro de la prevención» a la vez que ha puesto en evidencia que Laboralia, se ha convertido en «el mayor foro práctico del sector en la Comunitat Valenciana y referente a nivel nacional».

En esa línea, desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) se ha hecho entrega de los XVII Premios LLum, galardones que concede la patronal con los que reconoce la excelencia en la gestión de la prevención de riesgos laborales entre las empresas de la Comunitat Valenciana y que este año ha recaído en las empresas S2 Grupo y Agrofresh.