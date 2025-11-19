Red Eléctrica pide hacer permanentes las medidas temporales de refuerzo del sistema tras el apagón

Red Eléctrica ha pedido que varias de las medidas de refuerzo que se están aplicando en el sistema eléctrico con carácter temporal para reforzar la ... seguridad de suministro y evitar nuevos apagones se conviertan en permanentes. Más de seis meses después del cero energético, el operador del sistema considera necesario que se inicie el correspondiente trámite de consulta pública de los procedimientos de operación para convertir estas medidas excepcionales en fijas antes de que finalice el plazo máximo de tres meses contemplado en dicha resolución.

Según recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la prórroga quince días más de estas medidas temporales que aprobó el pasado 20 de octubre, a partir del vencimiento del plazo original de treinta días. El grupo que preside Beatriz Corredor solicitó el 14 de noviembre la prórroga de estas medidas con el fin de incrementar las herramientas del operador del sistema para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión, tras el apagón del pasado 28 de abril.

Esa modificación era por un periodo inicial de 30 días, prorrogables hasta un máximo de tres meses, e implicaba a tres procedimientos de operación -P.O. 3.1 (Proceso de Programación), P.O. 3.2 (Restricciones Técnicas) y P.O. 7.2 -Regulación Secundaria-, aunque dejó fuera los cambios pedidos en el denominado procedimiento de operación del sistema eléctrico 7.4, para obligar a todas las instalaciones convencionales a estar disponibles de forma automática si se requería de ellas.

Ahora, según recoge el BOE, Red Eléctrica indica que estas medidas, junto con la implementación progresiva de la participación de las instalaciones renovables en el nuevo servicio de control de tensión, contribuirán a que el sistema esté mejor preparado de cara a la próxima primavera.

Por su parte, el organismo que preside Cani Fernández insta al operador a que realice la propuesta de los cambios normativos que estime oportunos, con la participación de los sujetos interesados según el procedimiento previsto. Con objeto de facilitar la tramitación de la propuesta, con carácter previo a la misma, el operador del sistema deberá valorar con los sujetos interesados las diversas alternativas posibles o aspectos complementarios de las medidas propuestas.

El operador no ve impacto negativo sobre los costes

Red Eléctrica apunta que desde la entrada en vigor de estos procedimientos se ha observado que la evolución de las tensiones se ha mantenido estable y señala, además, que no se han repetido los episodios de variaciones bruscas de tensión que se produjeron a finales de septiembre y que le llevaron a solicitar a la CNMC la aplicación de medidas urgentes. Concluye el operador del sistema que las medidas han tenido un impacto positivo en la estabilidad de las tensiones y siguen siendo necesarias para garantizar la operación segura del sistema.

Además, considera que no han tenido un impacto negativo sobre los costes que soporta la demanda ni sobre la ejecución del mercado intradiario. «En el periodo transcurrido desde el 23 de octubre hasta el 10 de noviembre, este coste ha disminuido en un 10% respecto al agregado de los primeros veintidós días del mes de octubre», agrega.