La CNMC aprueba los cambios urgentes propuestos por Corredor para evitar otro apagón

Tendrán una vigencia de entre 30 días y un máximo de tres meses para reforzar la seguridad del suministro tras «producirse variaciones bruscas de tensión»

C. C. / E. M.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:14

Comenta

La petición de Red Eléctrica de poner en marcha una serie de medidas urgentes para evitar otro apagón como el del pasado 28 de abril ... ha tenido una rápida respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha dado su visto bueno a  modificar determinados procedimientos de operación del sistema eléctrico por razones operativas y con carácter de urgencia con el fin de evitar oscilaciones bruscas de tensión que puedan derivar en nuevos ceros energéticos.

