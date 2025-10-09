Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alerta roja en el sur de Alicante por la dana Alice
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en el acto de presentación de la futura subestación de Oteiza (Navarra). EFE

Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

El gestor reconoce haber observado recientemente «variaciones de tensión que deben evitarse», pero asegura que no han supuesto «riesgo de suministro»

Cristina Cándido
Edurne Martínez

Cristina Cándido y Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:08

Comenta

Red Eléctrica (REE) ha puesto en alerta a todo el sector eléctrico tras enviar un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la ... Competencia (CNMC) en el que pide «medidas urgentes» para solventar «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico español «que pueden tener impacto en la seguridad del suministro». Unas declaraciones que este jueves -tras las informaciones publicadas por los medios de comunicación recogiendo este escrito- la empresa presidida por Beatriz Corredor minimiza en un comunicado en el que lanza un «mensaje de tranquilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las tormentas descargan con fuerza en la Comunitat: hasta 41,4 litros en una hora
  2. 2 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  3. 3 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  4. 4 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  7. 7 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  8. 8

    Nuevo colapso en el hospital Clínico de Valencia
  9. 9 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  10. 10

    Mazón: «Jamás le di una orden a Pradas, ni para convocar el Cecopi ni para activar la UME ni para mandar la alerta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»