El puerto de Castellón creará una zona de actividades culturales y deportivas en una parcela de casi 8.000 m2

Que los puertos y las ciudades no estén desconectados entre sí es una de las misiones que se ha puesto entre ceja y ceja el ... Consejo Rector de Puertos del Estado. La entidad ha iniciado una serie de reformas en los entornos de los distintos puertos de la Comunitat Valenciana, que son de su competencia, para crear un paisaje afable que ligue las instalaciones náuticas con la población de los municipios.

Ocurre en el puerto de Valencia, donde se ha proyectado la integración paisajística del Edificio del Reloj y el acceso de entrada a La Marina; en el de Gandia, donde se remodelará el entorno de los tinglados; y en el de Castelló de la Plana, donde se ha cedido una parcela al ayuntamiento para crear una zona de actividades culturales, sociales y deportivas.

Tanto en el caso de Gandia como en el de Castelló de la Plana, los anuncios de los proyectos se han realizado este lunes. Así, en el caso de la capital de la provincia más al norte, se ha desafectado una parcela de 7.740 metros cuadrados para cederla de manera gratuita al consistorio.

El espacio se destinará a revitalizar e incrementar las actividades del distrito marítimo con el objetivo de convertirlo en un lugar de encuentro para la ciudadanía, con iniciativas como mercadillos solidarios, concursos escolares, exposiciones artísticas de los colectivos culturales, y actos festivos y deportivos.

Más de 250 millones para el puerto de Castelló entre 2025 y 2029

El puerto de Castellón recibirá entre 2025 y 2029 unos 256 millones de euros en inversiones. De esa cuantía total, 132 millones se destinarán a la partida de infraestructuras y mejora de las instalaciones, con el objetivo de aumentar su capacidad y hacer frente a los retos de la demanda y de futuro.

En segundo lugar, 97,2 millones irán al desarrollo de los accesos al puerto, ya que garantizar su conectividad es fundamental para no perder competitividad; seguido de 14,7 millones para seguridad; 10,9 millones para impulsar la sostenibilidad; y 1,2 millones para el desarrollo de proyectos puerto-ciudad, previstos para acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.

Mejora del puerto de Gandia

Por su parte, en la capital de la comarca de La Safor, el presupuesto de licitación será de 8,2 millones de euros con una superficie de 25.000 metros cuadrados, de los que 2.000 serán de zonas ajardinadas.

El ámbito de actuación se concentra en dos zonas, una de ellas entre los tinglados de fruteros del 5 al 17, y el espacio situado entre su fachada sur y el límite del ámbito portuario comercial, y entre la fachada norte y el cantil. La otra área incluye el edificio y la plaza de la Lonja y la plataforma que queda al sur de la iglesia de Sant Nicolau.