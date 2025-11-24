Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Puerto de Castelló de la Plana. LP.

El puerto de Castellón creará una zona de actividades culturales y deportivas en una parcela de casi 8.000 m2

Puertos del Estado aprueba este lunes la cesión del espacio al ayuntamiento de la localidad

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

Que los puertos y las ciudades no estén desconectados entre sí es una de las misiones que se ha puesto entre ceja y ceja el ... Consejo Rector de Puertos del Estado. La entidad ha iniciado una serie de reformas en los entornos de los distintos puertos de la Comunitat Valenciana, que son de su competencia, para crear un paisaje afable que ligue las instalaciones náuticas con la población de los municipios.

