Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a su llegada a la clausura del acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', este lunes en Madrid EFE

Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

Asegura que el Gobierno ya trabaja en solucionar esa coyuntura con la compra de nuevo material rodante y obras en las vías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:27

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió este lunes la gestión del transporte ferroviario español tras las críticas por el aumento de ... incidencias durante el verano. Según sus declaraciones, sólo Suiza supera a Renfe en materia de puntualidad dentro del ámbito europeo. Sin embargo, reconoce una «tormenta perfecta» en la calidad de los trenes que prevé revertir con inversiones récord. Así lo ha confirmó hoy en una entrevista en Radio Nacional de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  3. 3

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  4. 4

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica
  7. 7

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  8. 8

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  9. 9 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  10. 10

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria