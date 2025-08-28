Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
Avlo en la estación de Atocha de Madrid. Reuters

Renfe cancela su oferta 'low cost' de la línea Madrid-Barcelona y solo operará con AVE

El cambio se producirá el 8 de septiembre después de la revisión de las unidades Avril de Talgo con las que la operadora ofertaba sus trenes Avlo

J. González

J. González

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:32

Cambios en los servicios de Renfe en la línea Madrid-Barcelona. Desde el próximo 8 de septiembre, los usuarios de la operadora española no podrán ... hacer uso de Avlo, el servicio 'low cost' de la firma estatal, después de que una revisión de uno de los trenes Avril de Talgo alertara de una fisura en el 'bogie' de una de las cinco unidades de los Avlo S106 que circulan por este corredor.

