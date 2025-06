En qué caso puedes reclamar el doble de lo que pagaste si no te llega una compra Los pedidos online tienen unos plazos y normativa diferente que hay que tener en cuenta a la hora de reclamar

Tamara Villena Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 01:18

Comprar por internet es tan extremadamente sencillo que, con tan solo un pequeño gesto, tendemos a hacer más pedidos de los que realmente necesitamos. Muchos no caen en esta dinámica y consiguen mantenerse firmas a la hora de no comprar más de lo esencial, mientras que otros no pueden evitar añadir a la cesta y pagar con un solo clic cada dos por tres.

Pero ya seas más contenido o de los que no se lo piensan dos veces a la hora de darle a pagar, hay varios puntos que se deben tener claros en lo que a compras online se refiere. Este tipo de pedidos no tienen los mismos plazos y condiciones que las comrpas que realizamos de forma física, y por lo tanto conviene tener claros cuáles son los derechos del consumidor ante varios supuestos.

Y es que, aunque no tiene por qué ocurrir, puede pasar que una compra online salga mal por varios motivos: desde que te llegue un producto equivocado a que no sea como en las imágenes, que esté roto, que le dejen el paquete a otra persona por error o que directamente nunca te llegue porque te informen de que no es posible enviarte el artículo.

Sea como sea, hay que saber cómo proceder en caso de tener que poner una reclamación, ya que hay algunos casos en los que el comprador incluso tiene derecho a que le compensen económicamente: «Si el vendedor se retrasa sin justificación en devolverte el dinero, tienes derecho a reclamar el doble de lo que pagaste», aclara la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Tal y como detalla la organización, cuando compras algo a distancia, el vendedor tiene la obligación de enviarte el producto o prestarte el servicio en el plazo que hayáis pactado o que tú hayas aceptado durante la contratación, sin demoras injustificadas. Si no se ha pactado nada, la ley dice que la entrega debe llegar en un plazo máximo de 30 días.

Pero si después de recibir tu pedido, el vendedor se da cuenta por la razón que sea de que no puede cumplir su parte y proporcionarte el servicio o el producto en este plazo, te debe informar de inmediato. «Si no te propone un plazo alternativo que te parezca bien, porque no te importe esperar un poco más de tiempo, tienes derecho a que te devuelvan el dinero que pagaste sin ninguna demora», aclara la OCU. Esto significa que el vendedor debe devolverte el dinero lo más rápido posible, «sin excusas ni retrasos innecesarios».

De no ser así, y «si el vendedor se retrasa sin justificación en devolverte el dinero, tienes derecho a reclamar el doble de lo que pagaste», aunque la ley no aclara en qué plazo te debería de llegar. Y no solo eso, sino que eso va «aparte de que si el retraso te causa algún daño o perjuicio, también puedes pedir una indemnización por esos daños adicionales», zanja la OCU.