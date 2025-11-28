Proyectos de AIMPLAS abren nuevas vías para el reciclaje eficiente de baterías y dispositivos electrónicos

EXTRA Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:38 Compartir

Del 22 al 30 de noviembre se celebra la Semana Europea de la Reducción de Residuos (EWWR), una campaña que este año pone el foco en los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Estos residuos representan uno de los mayores retos medioambientales por su complejidad, volumen creciente y dificultad de reciclaje. La iniciativa busca concienciar sobre la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar estos aparatos, además de fomentar hábitos de consumo más sostenibles.

En este contexto, AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular a través de su participación en proyectos de I+D que abordan directamente el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, así como mediante la organización de eventos especializados.

Proyectos que impulsan el reciclaje de residuos electrónicos

AIMPLAS participa en diversos proyectos de investigación que buscan soluciones innovadoras para mejorar la gestión de los RAEE. Entre ellos se encuentra RECRITIC, con financiación del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) y fondos FEDER, centrado en la recuperación de materias primas críticas como el litio, el oro o el silicio, presentes en placas base, baterías y otros componentes electrónicos, mediante tecnologías que permitan su reciclaje eficiente.

En la misma línea, el proyecto METALLON aborda el reciclaje y reacondicionamiento de baterías de ion litio procedentes de RAEES. El objetivo es reacondicionar estas baterías para darles una segunda vida y, en caso de no ser reutilizables, optimizar su reciclaje para recuperar metales y minerales de alto valor, como el litio.

AIMPLAS también participa en el proyecto europeo REFORM, que desarrolla electrónica impresa sostenible a partir de adhesivos naturales, tintas conductoras y sustratos flexibles, con el fin de crear una nueva cadena de suministro de electrónica funcional en Europa basada en principios de ecodiseño y materiales biodegradables o reciclables. Entre los prototipos que se desarrollarán se encuentran etiquetas inteligentes, sensores inalámbricos y microsupercapacitores. En este proyecto AIMPLAS se centra en desarrollar procesos de reciclaje para estos prototipos incluyendo la recuperación de las materias primas criticas que estos contienen.

Además, AIMPLAS ha ampliado recientemente el reconocimiento de sus laboratorios para evaluar la reciclabilidad de materiales plásticos utilizados en sectores como la automoción y el eléctrico-electrónico. Esta acreditación, otorgada por la iniciativa europea RecyClass, permite validar que las soluciones desarrolladas por las empresas sean compatibles con los procesos de reciclaje existentes.

Un compromiso firme con la economía circular

Todos estos proyectos reflejan el compromiso de AIMPLAS con la sostenibilidad y la economía circular, especialmente en el tratamiento de residuos complejos como los RAEE. A través de la investigación, la formación y la transferencia tecnológica, el centro contribuye a generar soluciones que benefician tanto al medio ambiente como al tejido industrial.

PLASREC: Un espacio para compartir avances en reciclaje

Este enfoque se verá reforzado los días 10 y 11 de diciembre con la celebración del III Seminario Internacional de Reciclado de Plásticos (PLASREC) organizado por AIMPLAS en Valencia, un evento que reunirá a expertos y profesionales del sector para compartir avances y buenas prácticas en el reciclaje de plásticos complejos. El seminario incluirá workshops técnicos y sesiones formativas que abordarán los retos actuales en el tratamiento de residuos, en línea con los objetivos de la campaña europea.