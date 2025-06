El presidente de la CEOE estalla con la reducción de la jornada laboral: «Te llaman a jugar un partido y el árbitro va vestido del equipo contrario» Garamendi critica la negociación que propone Yolanda Díaz y subraya que «no estamos diciendo que no se rebajen las horas, pero estamos diciendo que se rebajen en el sitio donde hay que rebajarlas»

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 18 de junio 2025, 01:12 Comenta Compartir

Las negociaciones para sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en el Congreso continúan encalladas por la oposición de Junts, que rechazan la medida estrella de Sumar porque consideran que «compromete» la sostenibilidad de las pymes. La patronal empresarial CEOE, que ha cargado en reiteradas ocasiones contra la ministra Yolanda Díaz por su «manipulación» y que ha pedido frenar esta medida, se ha vuelto a manifestar a mediados de junio, elevando el tono.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado que «es verdad que últimamente se utiliza el tema laboral para hacer política», y ha denunciado que ahora «resulta que somos los malos malísimos». «La vicepresidenta tiene que hacer cosas, yo creo que, muchas veces, para ver cómo saca adelante sus proyectos, que muchas veces tienen poco que ver con lo que estamos hablando», ha explicado en un foro organizado por diario 'Sur' en Málaga.

El partido de fútbol y las reglas cambiadas

Así, ha hecho un simíl y ha aludido al debate de la reducción de la jornada laboral donde «realmente es como si te llaman a jugar un partido de fútbol, llegas y te encuentras con que la portería del enfrente es pequeñita, la tuya es enorme, en el frente es penalti todo el campo, en la tuya no, y el árbitro encima va vestido del equipo contrario... y dicen, vas a ir, te lo vas a ver muy bien y vas a perder 5-0, que es lo que nos dijeron la última vez».

«No digo que no sea legítimo que un acuerdo de gobierno firme un papel, pero yo tengo todo el derecho, en nombre de las empresas españolas, a decir que consideramos que ese papel es totalmente perjudicial para la economía española», ha advertido. Así, ha insistido en que «que no estamos diciendo que no se rebajen las horas, pero estamos diciendo que se rebajen en el sitio donde hay que rebajarlas, que es en las mesas de negociación colectiva», ha abundado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Absentismo en el trabajo

En este punto, ha aludido también al absentismo en el trabajo: «Creo que ese es el tema que hay que hablar» y ha insistido en «sentarnos a hablar de ello».

Por otro lado, Garamendi ha señalado que «el mundo del empleo cambia, como ha cambiado siempre, y va a cambiar, va a haber una tendencia inmensa a nuevos empleos» y ha incidido en la «aptitud» y «la actitud». Además, ha dicho que «si no hay flexibilidad, no hay productividad, no hay competitividad».