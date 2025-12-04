Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, en diciembre de 2023. Ivan Arlandis.

La presidenta del puerto de Valencia soslaya las polémicas: «Tengo la conciencia tranquila»

Chao califica la investigación del Tribunal de Cuentas de «tramitación ordinaria» y defiende que la contratación de personal se realiza con los estándares de calidad

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:22

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, ha rebajado la gravedad de las distintas polémicas que sobrevuelan a la entidad pública. ... La investigación abierta por parte del Tribunal de Cuentas a raíz de unas dietas para esclarecer si se ha producido alcance contable y malversación de fondos; los informes de Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que plantean la posible irregularidad en la contratación y selección de directivos; o la marcha de varios miembros del equipo directivo, como el anterior director general, Enrique Belda, han puesto el foco en los últimos meses sobre la gestión del que es el cuarto puerto de Europa y el primero de España en conectividad marítima. Así que Chao ha optado este jueves, tras la presentación del plan Net Zero Emissions, por salir al paso para defenderse de cada una de las polémicas.

