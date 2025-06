El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en decenas de marcas conocidas como Lucky Strike

A. Pedroche Sábado, 28 de junio 2025, 08:29 Comenta Compartir

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el cambio en los precios de diferentes productos de tabaco, como tabaco de aspirar o picadura de liar o de pipa, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores. La Resolución de 27 de junio de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así las nuevas tarifas a partir del sábado 28 de junio de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Según con el documento oficial publicado, los precios de las labores de tabaco se aplicarán a partir de este mismo sábado en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. En este sentido, este fin de semana de junio cambian de precio marcas como Lucky Strike, Davidoff, Starbuzz o Overdozz, sumándose a los cambios de semanas previas de otras marcas, que se han extendido durante todo el año pasado y este 2025.

Península y Baleares

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARRILLOS

PVP-Euros/Cajetilla

Lucky Strike Eclipse 21 Edición Limitada (21). 5,35

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

EL BRUJITO

El Brujito Gran Toro Edición Limitada 2025 (24). 15,00

H.UPMANN

Noellas (LCDH) (25). 20,00

HOYO DE MONTERREY

Epicure Luxe (10). 20,00

PLASENCIA

Plasencia Alma del Cielo Amanecer Hexágono (10). 27,90

Plasencia Alma del Cielo Boreal Toro (10). 26,90

Plasencia Alma del Cielo Celeste Robusto (10). 25,80

TRINIDAD

Topes (12). 64,00

Trinidad Robusto Extra (3). 120,00

C) CIGARROS Y CIGARRITOS

VEGAFINA

Vegafina Selection (El envase de 8) (Duty Free). 57,00

ZINO

Zino Nicaragua Short Puritos (El envase de 10). 7,50

D) PICADURAS DE PIPA

Cannibal Cold Blood (180 g). 15,90

Cannibal Cold Blood (50 g). 4,50

Capital Bra 365 Tage (200 g). 17,50

Capital Bra 365 Tage (50 g). 4,80

Capital Bra Black Annab (200 g). 17,50

Capital Bra Black Annab (50 g). 4,80

Capital Bra Huba Ola (200 g). 17,50

Capital Bra Huba Ola (50 g). 4,80

Capìtal Bra Lecker Lecker (200 g). 17,50

Capital Bra Lecker Lecker (50 g). 4,80

Capital Bra Naughty Girl (200 g). 17,50

Capital Bra Naughty Girl (50 g). 4,80

Capital Bra Wann Dann (200 g). 17,50

Capital Bra Wann Dann (50 g). 4,80

Cornell & Dihel Autum Evening (57 g). 39,95

Cornell & Dihel Bayou Morning Flake (57 g). 39,95

Cornell & Dihel Bijou (57 g). 39,95

Cornell & Dihel Black Frigate (57 g). 39,95

Cornell & Dihel Dreams of Kadath (57 g). 39,95

Cornell & Dihel Haunted Bookshop Cake (57 g). 36,50

Cornell & Dihel Old Joe Krantz (57 g). 39,95

Cornell & Dihel Sansepolcro (57 g). 36,20

Cornell & Dihel Speakeasy Navy Blend (57 g). 39,95

Cornell & Dihel Star of the East (57 g). 36,50

Davidoff Argentina Pipe Tobacco (50 g). 9,80

Davidoff Brazil Pipe Tobacco (50 g). 9,80

Davidoff Malawi Pipe Tobacco (50 g). 9,80

Eastenders Original Blend Bote Cartón (100 g). 7,50

G.L. Pease Cairo (57 g). 44,00

G.L. Pease Odissey (57 g). 44,00

G.L. Pease Quiet Nights (57 g). 44,00

G.L. Pease Spark Plug (57 g). 44,00

G.L. Pease Union Square (57 g). 44,00

G.L. Pease Westminster (57 g). 44,00

G.L. Pease Windjammer (57 g). 44,00

Nameless #007 Gold Finger (200 g). 18,95

Nameless #13 Ivi (200 g). 18,95

Nameless #808 Pina & Lada (200 g). 18,95

Overdozz 24 Karatine (200 g). 14,80

Overdozz 24 Karatine Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz All Nighter (200 g). 14,80

Overdozz All Nighter (50 g). 3,95

Overdozz Areejan (200 g). 14,80

Overdozz Areejan (50 g). 3,95

Overdozz Bad Habit (200 g). 14,80

Overdozz Bad Habit Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Banango (200 g). 14,80

Overdozz Banango (50 g). 3,95

Overdozz Crazy Ex (200 g). 14,80

Overdozz Crazy Ex Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Dopomine (200 g). 14,80

Overdozz Dopomine Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Double Trouble (200 g). 14,80

Overdozz Double Trouble Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Fresh Greens (200 g). 14,80

Overdozz Fresh Greens Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Go For Broke (200 g). 14,80

Overdozz Go For Broke Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Green Mist® (50 g). 3,95

Overdozz Heat Wave (200 g). 14,80

Overdozz Heat Wave Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Ist Love (200 g). 14,80

Overdozz Ist Love (50 g). 3,95

Overdozz Judgment Day (200 g). 14,80

Overdozz Judgment Day Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz K.O. (200 g). 14,80

Overdozz K.O. (50 g). 3,95

Overdozz Kesowawa (200 g). 14,80

Overdozz Kesowawa (50 g). 3,95

Overdozz Kooliche (50 g). 3,95

Overdozz Love Bug (200 g). 14,80

Overdozz Love Bug Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Lusidrem (200 g). 14,80

Overdozz Lusidrem Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Mad Spiral (200 g). 14,80

Overdozz Mad Spiral (50 g). 3,95

Overdozz One Night Stand (200 g). 14,80

Overdozz One Night Stand Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Perta On The Rocks (200g). 14,80

Overdozz Perta On The Rocks (50g). 3,95

Overdozz Pombom (200 g). 14,80

Overdozz Pombom (50 g). 3,95

Overdozz Psych Out (200 g). 14,80

Overdozz Psych Out Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Rachillo (200 g). 14,80

Overdozz Rachillo (50 g). 3,95

Overdozz Sex With an Ex (200 g). 14,80

Overdozz Sex With an Ex (50 g). 3,95

Overdozz Summer Fling (200 g). 14,80

Overdozz Summer Fling Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Tease Um (200 g). 14,80

Overdozz Tease Um (50 g). 3,95

Overdozz Tranquilyser (200 g). 14,80

Overdozz Tranquilyser Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Wild Night Out (200 g). 14,80

Overdozz Wild Night Out Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Overdozz Zero Gravity (200 g). 14,80

Overdozz Zero Gravity Picadura Shisha Lata (50 g). 3,95

Sayes! Noir Bry (100 g). 11,95

Sayes! Zola (100 g). 11,95

Starbuzz Vintage Indian App Kick ® (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Alaskan Freeze® (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Cheers!™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Colombian Kick (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Dark Caribbean (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Dark Mist™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Dark Valencia (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Dark Winilla™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Delhi T™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Fresh Cito™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Fuzzy Kick (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Green Savior (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Hunny Dew Me™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Kick Me Red (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus La Dominikana (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Morning Breeze® (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Shanghai Passion™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Timisue™ (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus Tokyo Kick (50 g). 4,30

Starbuzz Vintage Plus White Mist® (50 g). 4,30

Ceuta y Melilla

A) PICADURAS DE PIPA

Overdozz 24 Karatine Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz 24 Karatine Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz All Nighter (200 g). 12,65

Overdozz All Nighter (50 g). 3,45

Overdozz Areejan (200 g). 12,65

Overdozz Areejan (50 g). 3,45

Overdozz Bad Habit Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Bad Habit Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Banango (200 g). 12,65

Overdozz Banango (50 g). 3,45

Overdozz Crazy Ex Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Crazy Ex Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Dopomine Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Dopomine Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Double Trouble Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Double Trouble Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Fresh Greens Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Fresh Greens Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Go For Broke Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Go For Broke Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Green Mist® (50 g). 3,45

Overdozz Heat Wave Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Heat Wave Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Ist Love (200 g). 12,65

Overdozz Ist Love (50 g). 3,45

Overdozz Judgment Day Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Judgment Day Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz K.O. (200 g). 12,65

Overdozz K.O. (50 g). 3,45

Overdozz Kesowawa (200 g). 12,65

Overdozz Kesowawa (50 g). 3,45

Overdozz Kooliche (50 g). 3,45

Overdozz Love Bug Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Love Bug Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Lusidrem Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Lusidrem Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Mad Spiral (200 g). 12,65

Overdozz Mad Spiral (50 g). 3,45

Overdozz One Night Stand Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz One Night Stand Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Perta On The Rocks (200g). 12,65

Overdozz Perta On The Rocks (50g). 3,45

Overdozz Pombom (200 g). 12,65

Overdozz Pombom (50 g). 3,45

Overdozz Psych Out Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Psych Out Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Rachillo (200 g). 12,65

Overdozz Rachillo (50 g). 3,45

Overdozz Sex With an Ex (200 g). 12,65

Overdozz Sex With an Ex (50 g). 3,45

Overdozz Summer Fling Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Summer Fling Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Tease Um (200 g). 12,65

Overdozz Tease Um (50 g). 3,45

Overdozz Tranquilyser (200 g). 12,65

Overdozz Tranquilyser Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Wild Night Out Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Wild Night Out Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Overdozz Zero Gravity Picadura Shisha Lata (200 g). 12,65

Overdozz Zero Gravity Picadura Shisha Lata (50 g). 3,45

Starbuzz Vintage Indian App Kick ® (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Alaskan Freeze® (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Cheers!™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Colombian Kick (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Dark Caribbean (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Dark Mist™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Dark Valencia (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Dark Winilla™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Delhi T™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Fresh Cito™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Fuzzy Kick (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Green Savior (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Hunny Dew Me™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Kick Me Red (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus La Dominikana (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Morning Breeze® (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Shanghai Passion™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Timisue™ (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus Tokyo Kick (50 g). 4,15

Starbuzz Vintage Plus White Mist® (50 g). 4,15

En cualquier caso, Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio.

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

