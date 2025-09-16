El precio de la luz rompe el techo de los 215 €/MWh mañana miércoles: las horas más caras y baratas para usar la electricidad
Consumo ·La tarifa eléctrica sube un 20% en un día y se sitúa de media este 17 de septiembre en 86'01 euros/MWh
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:17
El precio de la luz llega este miércoles 17 de septiembre con dos malas noticias para los consumidores. Por un lado rompe la barrera de los 200 euros/MWh y alcanza tramos por encima de los 215 y por otro se encarece de un día para otro hasta un 20%. En concreto, el precio de la luz se sitúa en 86'01 euros/MWh, muy superior a los 72'55 euros/MWh del martes, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Precio de la luz por horas
El precio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista tendrá las horas más baratas entre las 10 y las 18 horas, con el precio más bajo de 14 a 15 horas (15'1 €/MWh, casi 5 veces más alto que el precio más bajo del día anterior), mientras que el tramo más caro se sitúa por la noche, cuando alcanza los 215 euros/MWh entre las 21 y las 22 horas. Además, de madrugada supera los 100 euros, a la hora del desayuno roza los 120 y desde las 7 de la tarde no baja de los 100.
|Tramo horario
|Euros/MWh
|00.00-01.00
|107,12 euros
|01.00-02.00
|104,78 euros
|02.00-03.00
|102,9 euros
|03.00-04.00
|99,91 euros
|04.00-05.00
|98,5 euros
|05.00-06.00
|102 euros
|06.00-07.00
|104,78 euros
|07.00-08.00
|118,56 euros
|08.00-09.00
|112,08 euros
|09.00-10.00
|95,05 euros
|10.00-11.00
|57,9 euros
|11.00-12.00
|37,6 euros
|12.00-13.00
|19,68 euros
|13.00-14.00
|19,57 euros
|14.00-15.00
|15,1 euros
|15.00-16.00
|16,4 euros
|16.00-17.00
|20,33 euros
|17.00-18.00
|50 euros
|18.00-19.00
|83,12 euros
|19.00-20.00
|111,76 euros
|20.00-21.00
|150 euros
|21.00-22.00
|215 euros
|22.00-23.00
|117,11 euros
|23.00-24.00
|104,99 euros
Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.
El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.
De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.
Ahorro
Consejos para ahorrar en la factura de la luz
Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:
Electrodomésticos
Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:
- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.
- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.
- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.
Agua caliente
Sería recomendable que siempre:
- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.
- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.
Iluminación
Es recomendable:
- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.
- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.
